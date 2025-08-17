Competitividade internacional fortalecida



Flavio Sergio Wallauer

Não é de hoje que algumas das principais riquezas produzidas em solo gaúcho ganham o mundo. Do ponto de vista dos negócios, visão estratégica com foco em qualidade e investimentos em segurança de processos são bons exemplos de fatores que, passo a passo, permitiram que nossa competitividade internacional se desenvolvesse ao longo dos anos. E a avicultura não ficou de fora desse fenômeno.



O setor é parte de uma das cadeias produtivas mais unidas e resilientes, o qual permanentemente aloca recursos em tecnologia, logística, saúde e inovação com o objetivo de cumprir sua responsabilidade inegociável de fazer o alimento chegar à mesa das pessoas mundo afora com qualidade e segurança. Alguns números atestam a sua pujança.



Dados de 2024 apontam que a carne de frango foi um dos quatro produtos de maior volume exportados pelo Rio Grande do Sul, com cifras que chegaram a US$ 1,3 bilhão na temporada passada. Quarto maior produtor do País, o Estado gaúcho é hoje uma referência para o segmento, com produções de alto valor agregado, garantia de origem e que seguem os mais importantes padrões nacionais e internacionais de bem-estar animal, regulamentação sanitária e rastreabilidade.



Com estes conceitos postos, se faz oportuno recordar, ainda, um outro fator que desempenha um papel essencial para a cadeia: a sua força de trabalho. Seja no seu passado histórico, quando as pequenas granjas familiares passaram a se integrar e fazer parte de algo maior, no tempo presente, ou quando projetamos um futuro próspero, há a certeza que o fortalecimento da economia gaúcha para além de suas fronteiras passa por pessoas.



A exemplo do que ocorre em outros setores, a avicultura fomenta histórias de indivíduos que, geração após geração, deixam sua marca no trabalho, se desenvolvem, formam vínculos sociais em suas comunidades cuidando do meio ambiente e, por fim, são felizes exercendo seu ofício.



Inovar é algo inerente à indústria. Na produção de alimentos, uma prerrogativa. E reconhecimentos como o destaque setorial para a indústria do Prêmio Exportação RS 2025 renovam o compromisso contínuo não somente com a inovação propriamente dita, mas com todos os demais valores que impulsionam os negócios e fortalecem a competitividade internacional de toda a cadeia a qual, juntos, pertencemos.



Presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods