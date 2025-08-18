Buenaça aposta em design e moda das bombachas para o Brasil

A vestimenta mais característica do mundo campeiro do Rio Grande do Sul há tempo circula no circuito urbano e cada vez com mais estilo e moda. A Buenaça, loja de Panambi, interior gaúcho, vai desfilar nova coleção no fim de agosto no Rio Grande do Sul Fashion Week, que vai ocupar o Espaço Multiverso, no Cais Embarcadero, na orla de Porto Alegre. Uma das quatro sócias da marca, Sendi Janine Mentz, diz que a série "Terra e Tempo" explora a identidade regional, mas reforça que a peça se populariza nas ruas e até nas passarelas do mundo. "A coleção tem dois modelos inéditos de bombacha, pensados para vestir diferentes corpos e estilos com elegância e modernidade", diz a lojista. A Buenaça surgiu em 2013, tem fabricação própria e 10 empregados. Seus modelos estão ainda em lojas no Estado e em varejos em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso e São Paulo. "Temos e-commerce próprio que amplia as vendas para todo o Brasil", cita Sendi. Os modelos também são levados a rodeios e feiras. Também há demanda de quem não perde eventos como a Expointer, onde a competição de cavalos da raça crioula no Freio de Ouro lota a arena da disputa. Sendi diz que as vendas crescem, em média, 20% ao ano. Parte da renovação da vestimenta e da ampliação de consumidores é explicada pela "modernização de estampas e detalhes na peça". "Com isso, vem ganhando gosto principalmente das gurias. É um mercado em ascensão", comemora a lojista. "As mulheres gostam muito de sempre ter em seu guarda-roupa uma cor diferente. Tenho clientes que fazem coleção das peças", cita uma das sócias da Buenaça. A estampa xadrez Príncipe de Gales vem em tons bege e cinza na nova coleção. "A ideia futuramente é expandir para os países do Mercosul. A bombacha é além fronteira."