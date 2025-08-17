Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

“As medidas anunciadas pelo governo federal são bem-vindas como forma de amenizar prejuízos localizados em setores específicos. No entanto, o pacote tem impacto bastante limitado. Mecanismos de proteção ao emprego precisam ser realistas e condizentes com a queda de vendas das empresas impactadas.” Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

“A inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma oportunidade para as empresas se beneficiarem de uma força de trabalho diversificada e talentosa.” Nara Effel, presidente Executiva do Instituto Maranatha.

“Quando o diretor se empenha, quando o professor dedica horas ao ensino, e o estudante se compromete, o resultado vem. E o resultado merece incentivo. Este programa de reconhecimento traduz em ação algo que sempre defendemos: valorizar e estimular o esforço na educação.” Raquel Teixeira, secretária estadual da Educação.