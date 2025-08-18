Prefeitura de Novo Hamburgo lança programa voltado à segurança nas escolas

Com foco na segurança das escolas da rede municipal, a prefeitura de Novo Hamburgo lançou o Programa Escola Segura. A iniciativa reúne uma série de ações, organizadas em quatro eixos de atuação, para aumentar a segurança nas escolas, preparar a comunidade escolar para agir em momentos de risco, promover um ambiente de paz e ofertar apoio emocional. O investimento será de R$ 11,3 milhões. O município possui uma rede com 91 unidades de ensino, sendo 52 de ensino fundamental e 39 de educação infantil. O programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com apoio dos demais órgãos do governo municipal. Além disso, o prefeito Gustavo Finck anunciou o chamamento de 30 novos servidores aprovados no concurso público da Guarda Municipal (GM). Os eixos de atuação do Escola Segura são proteção física e controle de acesso; prevenção e resposta às emergências; cultura de paz e prevenção de conflitos; e apoio psicológico e envolvimento comunitário. Uma das novidades do programa é o uso da tecnologia para ampliar a segurança no ambiente escolar. No prazo de até 15 dias serão instaladas câmeras em áreas estratégicas, com inteligência artificial para reconhecimento facial, detecção de armas de fogo, arma branca e comportamento suspeitos, com alerta imediato à GM. A medida vai contemplar 100% das escolas municipais.