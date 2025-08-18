Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 00:25

> Inflação na RMPA: 5 maiores elevações em 12 meses pelo IPCA, segundo cálculo do economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank:
1º Café moído: 83,71%
2º Cafezinho: 22, 01%
3º Café solúvel: 19,78%
4º Remédio antigripal e antitussígeno: 9,03%
5º Calça comprida mascolina: 5,97% 
 

