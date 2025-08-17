PG3 SEGUNDA FEIRA 18 AGOSTO



primeira foto- pg3 poste quebrado na Salgado Filho



A triste vida de um poste



Eu sou um poste azarado. Não faz muito dominava a paisagem da avenida Salgado Filho, até que alguém me abalroou "às traição". Fiquei neste estado, um posto deficiente físico. Como suporto luinátias, achei que alguma alma caridosa da prefeitura me socorresse, mas não foi o caso até agora. Estou por um fio. Nem um "L" de respeito posso ser.





segunda foto- pg3 Placa de aluga-se no Centro



Adeus velhos tempos



A placa colocada em uma galeria da Rua dos Andradas mostra a nova realidade da área central. Houve tempo em que os inquilinos deveriam pagar alugueis adiantados, tamanha a demanda. Mas estes anos dourados não voltam mais. O passado ficou na saudade.



O de sempre



O pós-férias de inverno ressuscitou o caos do trânsito de Porto Alegre. Entre tantos gargalos, um é crônico: a avenida Ijuí, ligação importante que, a partir das 18h, tranca da avenida Neusa Brizola até a avenida Protásio Alves. Além do grande volume de veículos de passeios, acolhe linha de ônibus disputadas.

A fortaleza da Caldas Júnior Todas as apresentações do balanço do Banrisul bem que poderiam figurar no calendário oficial de eventos da prefeitura de Porto Alegre. Quanto aos resultados do primeiro semestre, pode-se usar uma expressão talhada pelos colunistas sociais do passado: no azul profundo. Feliz aniversário



Nesta terça-feira, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, recebe convidados após reunião de diretorias em um jantar para marcar os 88 anos da entidade, completados dia 14 de agosto. A ideia é criar um momento para reforçar a união das lideranças industriais neste momento delicado para o setor. A dor ensina a gemer



Comerciante da Avenida Carazinho joga nas onze. A loja foi dividida em duas operações. Numa, há venda de pizzas caseiras, preparadas nos fundos do estabelecimento, onde também há vinhos e cervejas artesanais fabricadas em Porto Alegre. No outro lado da loja, são feitos consertos de roupas e venda de confecções. Criatividade é tudo para sobreviver.





O Vale que sofre



Apesar da rapidez na retomada do tráfego do pós-enchente de maio de 2024, a ponte sobre o rio Taquari, que liga Estrela e Lajeado, continua sendo uma dor de cabeça para os motoristas. Há obras intermináveis que, nos horários de pico, exigem paciência de monge para superar estes poucos quilômetros.





Dinheiro à beça



Balneário Camboriú (SC) disputa pau a pau com o Litoral de São Paulo preços astronômicos para resorts de luxo. Em 2024, os resorts de luxo movimentaram mais de US$ 150 bilhões e devem ultrapassar os US$ 218 bilhões até o fim da década. Repetindo: em dólares.