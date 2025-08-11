Rio Grande do Sul envia 175% mais pacotes no 2º trimestre de 2025

O envio de pacotes virou uma espécie de termômetro das vendas. O Mapa da Logística, montado pela Loggi, que atua no setor em todo o Brasil, mostrou que o Rio Grande do Sul teve alta de 175% nesse fluxo no segundo trimestre de 2025 frente ao mesmo período do ano passado.

O avanço ocorre tanto no de consumidores que fazem compras no mercado gaúcho como no despacho de pequenos, médios e grandes negócios para outros destinos no País, apontou a Loggi, que destacou os dados regionais para o caderno Logística. O Estado ficou em terceiro lugar nos envios e em oitavo no recebimento de pacotes.

São Paulo, que concentra a maior estrutura de centros de distribuição do Brasil, liderou tanto em envios como recebimentos de encomendas, seguido por Minas Gerais. "O Sul ficou em segundo lugar no ranking entre as regiões brasileiras com maior volume de envio de pacotes por pequenas e médias empresas (PMEs)", destacou a empresa.

O mapa também validou que os "empreendedores se posicionam estrategicamente de forma mais pulverizada nas regiões", segundo a operadora, refletindo uma maior diversificação de origem de pacotes no e-commerce — não apenas pela presença em diversas localidades do país, como no Sul, mas também pelo aumento no volume de envios, pelo valor agregado de suas mercadorias e pela adoção de modelos logísticos mais flexíveis, acessíveis e eficientes.

Entre os produtos mais comercializados no período na região Sul do Brasil, estão: vestuário e moda (1º), cosméticos e perfumaria (2º), serviços financeiros (3º), jogos e brinquedos (4º) e itens de livrarias (5º).

Datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, impulsionaram o avanço das vendas e entregas em todo o País, representando 32% dos volumes de todo o trimestre.

O Mapa da Logística foi lançado este ano com o panorama de cada trimestre, tanto com dados locais como nacionais, com categorias de produtos em expansão, "além de trazer insights e ser referência para empresas de todos os tamanhos, em especial pequenos e médios empreendedores que vendem online para se conectarem com novos mercados em expansão e ampliarem suas vendas", diz a empresa que atua com logística.

Os dados são coletados entre pequenos, médios e grandes empreendimentos, desde quem envia dezenas de pacotes até milhares diariamente, em todas as regiões do Brasil, esclarece a Loggi. Na segunda edição, foram considerados mais de 16 milhões de pacotes enviados em mais de 5 mil municípios nas cinco regiões do País e uma base de 21 mil empresas de diferentes segmentos.

A empresa avalia que o mapa pode ajudar empreendedores a entender a dinâmica dos fluxos, desde as aquisições até a chegada dos pacotes. Grandes companhias de e-commerce têm adotado postos nas cidades para agilizar a retirada e devolução. Gigantes como Mercado Livre, Amazon e Shopee, por exemplo, fazem a interface com operadores locais.

Juliana Fracchia, diretora comercial da Loggi, comentou, em nota, que as entregas no Brasil vêm crescendo e sendo impulsionadas não só pelas grandes marcas, mas principalmente pelas PMEs. "O Rio Grande do Sul é um estado forte no comércio eletrônico e está ampliando seus negócios para clientes de outras localidades", cita Juliana.

Tá no Mapa:

Ranking de pacotes enviados:

1º SP

2º MG

3º RS

4º SC

5º ES

6º RJ

7º PR

8º GO

9º CE

10º PE

Ranking de pacotes recebidos:

1º SP

2º MG

3º RJ

4º PR

5º BA

6º PE

7º SC

8º RS

9º CE

10º GO

Envio de pacotes de PMEs:

1º Sudeste

2º Sul

3º Centro-Oeste

4º Nordeste

5º Norte

RegiSul: produtos mais enviados

1º Vestuário e Moda

2º Cosméticos e Perfumaria

3º Serviços financeiros

4º Jogos e brinquedos

5º Livraria

Fonte: Mapa da Logística/Loggi