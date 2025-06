Complexos logísticos do RS se candidatam à operação de gigante chinesa

"Logística é com Gravataí", avisa o prefeito da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), terra da fábrica de automóveis da General Motors, Luiz Zaffalon. "Esperando eles por aqui", emenda, tudo em uma menagem curta à coluna Minuto Varejo, ante a notícia veiculada pelo Jornal do Comércio de que uma gigante global, a SF China, maior grupo logístico da Ásia e o quarto maior do mundo, , avisa o prefeito da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), terra da fábrica de automóveis da General Motors, Luiz Zaffalon. "Esperando eles por aqui", emenda, tudo em uma menagem curta à, ante a notícia veiculada pelode que um, maior grupo logístico da Ásia e o quarto maior do mundo, quer se instalar no Brasil e cogita entre os destinos o Rio Grande do Sul.

A meta é desembarcar no Brasil para brigar pelo mercado de transporte de packages (pacotes) - aqueles principalmente gerados nas compras em plataformas de e-commerce. Na China, a SF entrega 40 milhões de pacotes por dia.

"Esta é uma grande oportunidade", exaltou o vice-presidente do grupo chinês, Li Yansheng, em visita ao JC, na última quinta-feira.

O prefeito cita que são vários complexos no município, entre eles o LOG, em expansão. Tem ainda o XP, ex-GLP, onde está a plataforma asiática Shopee e a varejista brasileira Magazine Luiza.

Complexo LOG, na RS-118, em Gravataí, está com segunda expansão em execução GOOGLE EARTH/REPRODUÇÃO/JC

"A última milha (last mille) melhor do Estado é Gravataí", reforça Zaffalon. Também já está na cidade, distante 10 quilômetros de Porto Alegre, o CD da rede de farmácias Sao João, em frente à BR-290 (freeway). Após a enchente histórica de 2024, o prefeito da cidade sede da GM chegou a dizer que uma das vantagens era justamente o fato de o município não ter tido inundação.

Além de Gravataí, mais pretendentes se colocaram no páreo. Atrair investimentos ou grupos, principalmente internacionais, é tudo que os municípios mais almejam. O Rio Grande do Sul experimenta a onda dos data centers, para sustentar a grande demanda por processamento de dados com uso de novas tecnologia, como a inteligência artificial (IA).

Outros dois de olho nos chineses são uma tradicional varejista, a Lebes, dona da Ellosul, braço logístico de geração de caixa no futuro e em implantação na RMPA. Também o Ecoparque Lourenço & Souza, em Sapucaia do Sul, sinaliza que pode dar contata da demanda da chinesa. No complexo, está a Mercado Livre, de e-commerce e também gerados de milhares de pacotes diários.

Eco Parque, em Sapucaia do Sul, tem ocupantes como Mercado Livre e TW Transportes PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Temos outras operações (logísticas) que podem dar conta das necessidades", avisa Filipe Christianetti, diretor do complexo, que passa por expansão.

"Estamos em contato", disse prontamente o presidente da Lebes, Otelmo Drebes, em resposta à pergunta do Minuto Varejo sobre a possiblidade da SF olhar e se interessar pelo complexo Ellosul, quer a varejista está montando em Guaíba, às margens da BR-290. "Novidades te falo", compromete-se o empresário, na conversa com a colunista.

O grupo tem um trunfo na instalação do Ellsoul. Depois de finalizar o primeiro dos sete pavilhões gigantes para armazenagem e operação, o segundo deve ficar pronto "em 90 dias", projeta Drebes. O complexo se habilita a ser o maior do segmento no Estado, quando pronto, aposta o empresário.

Ellosul está sendo implantado pelo grupo Lebes em Guaíba; segundo pavilhão está quase pronto Lojas Lebes/Divulgação/JC

Também deve ter, com áreas para serem ocupadas, hotel, área de serviços e comércio, para apoiar a operação logística. O CD da varejista, que ficava em Gravataí, em área alugada, mudou-se para o Ellosul em meados de 2024, na estreia do parque.

Sobre como vai resolver o destino (se vier ao Estado), o vice-presidente da SF China diz que o grupo fará uma pesquisa de mercado para avaliar a possibilidade de ter operação no Rio Grande do Sul. "Seria um grande investimento", falou Li, referindo-se aos centros de distribuição locais destinados a desafogar as compras de redes de lojas online, ou seja, agilizar as entregas no menor tempo possível.

A chinesa está de olho também no transporte marítimo. "Fomos ao Porto de Rio Grande ver como podemos investir lá - se faremos um centro de distribuição perto do porto ou se apenas vamos usar o porto para o transporte dos contêineres. Teremos uma discussão interna. Poderíamos alugar um píer ou um espaço para contêineres", cogitou o executivo, na visita ao JC.

São Paulo deve ser o primeiro destino, por ser o maior mercado nacional. A plataforma de venda online Shein, também chinesa, é uma das clientes da SF, que também atende BYD (carros elétricos), Cherry e Xiaomi (celulares).