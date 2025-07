Cachoeirinha é destino de novos CDs da Natura e Casa do Papel

Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e destino da radar logístico de varejistas da cena regional e nacional. A Natura começou a operar recentemente o novo centro de distribuição (CD) no parque industrial municipal, na Cubbo Brasil, que estreou na área. Outra grife lojista, mas gaúcha, a , na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e destino da fábrica de semicondutores da Tellescom , entrou no. Ano parque industrial municipal, na, que estreou na área. Outra grife lojista, mas gaúcha, a rede de papelaria gaúcha Casa do Papel , pode ter ainda este ano seu CD no distrito, segundo a secretária de Emprego e Desenvolvimento local, Sueme Pompeo de Mattos.

Natura considera o Estado "estratégico". Até junho, são 58 lojas em funcionamento e mais de 75 mil consultoras de beleza. A loja mais recente a abrir foi no Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico da Capital.

As duas empresas estão em lista de novas operações na área, entre novas e expansões. A inauguração do CD da Natura é nesta quarta-feira (16). O novo complexo ocupa 10 mil metros quadrados da Cubbo Brasil.

Além da marca de cosméticos, mais 10 empresas de diversos segmentos analisam instalação na cidade, segundo Sueme.

A Iesa, com concessionárias de automóveis de diversas marcas, também vai aumentar sua capacidade de armazenagem na cidade. Sueme cita que a cidade tem mais de 500 empresas com alguma infraestrutura logística no município.

A Natura enfrentava limitações no suprimento de produtos para consultoras e rede de lojas desde a enchente de 2024, porque teve o CD de Canoas atingido e foi inviabilizado. A rede vem expandindo pontos franqueados.

"A gigante de cosméticos tem mil consultoras somente no município. A marca terá uma logística mais ágil, com acesso a Gravatai e canais em Porto Alegre", resume a secretária. Segundo ela, serão abertos 140 empregos, com 60 vagas já ocupadas. "A Natura está dobrando a capacidade de estoque frente à unidade que tinha em Canoas", compara Sueme.

"A Casa do Papel está vindo para Cachoeirinha. É uma conquista importante para o município", comemora a secretária, sobre o pedido da marca para terse instalar no distrito industrial. O site da rede indica são 26 lojas, entre 16 na Capital, sete na RMPA e mais três entre Serra e Vale do Rio Pardo.

Segundo Sueme, a Casa do Papel comprou o ativo e vai reformar a estrutura para receber a nova operação. O CD terá área de 20 mil metros quadrados. A documentação está tramitando no município para os licenciamentos. A ideia é acelerar a análise para que a empresa possa fazer as obras no prédio até o fim do ano, adianta ela.

"São três pavilhões já existentes, que serão reformados", explica a titular da pasta de Desenvolvimento. A Casa do Papel indicou, entre as razões para buscar enquadramento em incentivos locais e fazer o investimento em logística, que espera quintuplicar a receita do negócio em cinco anos. Parte da estratégia que sustenta essa evolução é ampliar a atuação no segmento corporativo para todo o território gaúcho, com foco em clientes na Capital e cidades da Região Metropolitana, como Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada.

A marca se habilitou ao Programa Desenvolver Cachoeirinha, que prevê redução ou até 100% de isenção de tributos (ISS, ITBI e IPTU), além de concessão de uso de terrenos e execução de serviços, como terraplenagem. A Casa do Papel pediu isenção de 50% no ITBI e de 100% em taxas, como Habite-se, ISS dos serviços da obra e de IPTU por cinco anos.

A empresa informou previsão de faturar R$ 150 milhões por ano, sendo R$ 20 milhões na unidade de Cachoeirinha, com valor adicional fiscal de R$ 15 milhões, o que gerará R$ 2,55 milhões em arrecadação de ICMS.