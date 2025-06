Cachoeirinha receberá investimento de R$ 1 bilhão em fábrica de semicondutores

* De São Paulo, especial para o JC

assinou um protocolo de intenções com o governo do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 23 de junho, para a instalação de uma fábrica de semicondutores, com investimento previsto de US$ 170 milhões, cifra que próxima a R$ 1 bilhão, conforme a cotação do dólar.O anúncio foi feito por Rafael Prikladnicki, presidente da agência de desenvolvimento Invest RS, durante a inauguração de um escritório da instituição em São Paulo. Segundo Prikladnicki, a, na Região Metropolitana de Porto Alegre.A Tellescom Semicondutores é um grupo brasileiro que produz equipamentos eletrônicos, entre outras atividades. A nova fábrica será de encapsulamento e testes de semicondutores, que serão usados na indústria automotiva, internet das coisas e comunicação sem fio, segundo