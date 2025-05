Distrito industrial de Cachoeirinha atrai novos empreendimentos

É no Distrito Industrial que a economia de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, pulsa. Com uma vocação logística natural, a apenas 12 quilômetros do Aeroporto Salgado Filho e com eixos de fluxo rodoviário para praticamente todas as direções do Estado, o distrito, instalado oficialmente no início da década de 1970, em uma área do governo do Estado, há muito já extrapolou os antigos limites, chegando hoje a 500 empresas em áreas consideradas como parte do distrito expandido.

O complexo é polo, além da logística, de indústrias química e metalmecânica, e agora, tem planejado uma expansão diferente, não necessariamente em novas áreas dentro de Cachoeirinha, mas buscando alcance global ao que já se produz no atual distrito.

“O movimento agora é por uma expansão em inovação e tecnologia. Já temos, esse movimento internamente nas empresas que estão instaladas no distrito, mas, de fato, não temos ainda um ambiente de inovação atrativo a startups e investimentos em novas soluções em Cachoeirinha. Geograficamente, somos um local privilegiado, e isso fez a diferença em relação à logística e à produção. Agora, queremos que faça a diferença para quem quer inovar”, aponta a presidente do Centro das Indústrias de Cachoeirinha (CIC Cachoeirinha), Neiva Bilhar.

Uma parceria entre a entidade e o governo municipal desenvolve os primeiros passos para estabelecer ali um novo Polo Tecnológico da Região Metropolitana. Fisicamente, a ideia é de que, com um investimento previsto de até R$ 4 milhões, seja erguido um centro de eventos e um boulevard, que incluirão uma estrutura para incubadoras e startups, junto à atual estrutura do CIC, que fica justamente no centro do Distrito Industrial. O projeto poderá ainda ser desenvolvido em parceria com o recém garantido financiamento garantido pela prefeitura junto ao Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura (AIIB), que prevê a construção de um centro de eventos sustentável, com aporte de até R$ 42 milhões.

“Estamos olhando para outros municípios e outros estados com o objetivo de adquirirmos referências que norteiam o nosso novo polo, de acordo com as vocações da nossa economia”, explica Neiva.

Em março, o município organizou o 1º Encontro do Ecossistema de Inovação de Cachoeirinha, como forma de estabelecer um elo entre as demandas da indústria local, os potenciais em busca de soluções e de atração de novos investimentos que estejam conectados à intenção de inovar em Cachoeirinha.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Sueme Pompeo de Matos, atualmente este projeto está em fase de mapeamento, com a localização do que já é desenvolvido em Cachoeirinha em termos de inovação para posterior criação de um ecossistema.

“Estamos dentro da rede de cidades empreendedoras, em parceria com o Sebrae, que tem nos ajudado neste processo de mapear as iniciativas. Temos visitado muitas empresas e o poder público será fundamental para estabelecer um elo entre o hub que já temos na universidade, com a Cesuca, as empresas locais, as escolas, onde é desenvolvido, por exemplo, a robótica e a nossa Feira de Negócios e Inovação, que já é uma referência no Estado", explica a secretária.

Até março, por exemplo, mesmo com mais de uma centena de indústrias no distrito, Cachoeirinha tinha apenas uma startup registrada junto ao governo municipal.

“Nós sabemos que existem outras, mas não estão integradas em um ecossistema. Na reforma administrativa que o governo prepara, vamos ter uma diretoria de inovação para coordenar este movimento que iniciamos. Queremos incentivar a inovação na iniciativa privada, mas seremos parte atuante dessa mudança de cultura, preparando empresas, por exemplo, para entrarem em licitações do próprio município e transformarem a cultura da estrutura pública”, aponta Sueme.