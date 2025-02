RS negocia vinda de nova fábrica de semicondutores

Uma nova operação de semicondutores pode se instalar no Rio Grande do Sul. A Invest RS assinou um termo de engajamento com a Tellescom Semicondutores por meio do qual a agência de investimento gaúcha irá apoiar o projeto de instalação de uma fábrica de semicondutores no Rio Grande do Sul.

A expectativa é de um investimento entre US$ 170 milhões e US$ 200 milhões. Essa decisão fortalecerá ainda mais a referência do Estado nessa área, que já conta com empresas como Ceitec, Ensílica e a Impinj.

A Tellescom é um grupo brasileiro que produz equipamentos eletrônicos, e já tem unidade em Manaus. O projeto previsto para o Estado é de desenvolvimento de uma fábrica de encapsulamento e testes de semicondutores, que serão usados na indústria automotiva, internet das coisas e comunicação sem fio.

O CEO da Tellescom Semicondutores, Ronaldo Aloise Júnior avalia que o projeto reforça a vocação do Rio Grande do Sul para investimentos em microeletrônica. “O Rio Grande do Sul sempre teve esta vocação. É o melhor local tanto em termos de maturidade do governo quanto em termos de concentração de conhecimento”, avalia Aloise.

Como fatores importantes para essa decisão, ele destacou o suporte da Invest RS, a maturidade gaúcha para receber o projeto a existência do programa Semicondutores RS, idealizado e coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), que visa fortalecer a cadeia de semicondutores no Estado, por meio do fomento ao empreendedorismo digital, à formação de talentos e à pesquisa de excelência, entre outras ações.

A assinatura ocorreu nessa terça-feira (25) na sede da Penang Skills Development Center (PSDC), onde também está sediada a Invest Penang, instituição similar à Invest RS na província malaia.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, que participa da agenda que o Rio Grande do Sul cumpre na Malásia, comenta que o termo de engajamento formaliza as tratativas para o investimento.

“A Invest RS firma um compromisso estratégico, não apenas auxiliando a empresa no seu projeto de investimento para o Rio Grande do Sul, mas também impulsionando a inovação e visando posicionar o estado como um novo polo da indústria de semicondutores”, explica.