Caxias do Sul recebe a 18ª Semana da Fotografia

A cidade de Caxias do Sul mais uma vez se transforma em um território de reflexão, criação e celebração da imagem. Com uma programação diversa e gratuita, começa no dia 19 de agosto a 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, evento que se estende até o dia 7 de setembro, ocupando diferentes espaços da cidade com exposições, encontros, aulas abertas, oficinas, palestras, visitas guiadas e atividades culturais.

Construída de forma colaborativa, a iniciativa reúne instituições culturais, educacionais e sociais com o propósito de fomentar o debate sobre os múltiplos papéis da fotografia no mundo contemporâneo.

A abertura oficial acontece na terça-feira (19), às 19h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, com a realização do encontro “Olhares em Construção”, atividade conduzida pelo LABmais do Sesc Caxias do Sul, projeto que se destaca pela formação de jovens em situação de vulnerabilidade social no campo do audiovisual.

A Semana da Fotografia estimula o fortalecimento de políticas públicas de valorização da fotografia e da memória imagética. A cada edição, a proposta reúne agentes das artes visuais, cinema, comunicação, educação, acessibilidade e economia criativa.

Em 2025, a agenda do evento está estruturada em três momentos principais. No início do mês foram realizadas aberturas de exposições, oficinas e performances em diversos espaços da cidade. De 19 a 23 de agosto será o período de maior concentração de atividades presenciais, como encontros com fotógrafos, oficinas práticas, visitas guiadas e rodas de conversa. Dando continuidade às exposições fotográficas físicas e digitais espalhadas por Caxias do Sul, a programação estendida segue até 7 de setembro.

%MCEPASTEBIN%