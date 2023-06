Porto Alegre recebe a 7ª edição do Conedi

A 7ª edição do Conedi, congresso de empreendedorismo digital do Brasil, acontece nos dias 7 e 8 de julho, na Unisinos POA e no Teatro do Bourbon Country. Com cerca de 30 palestrantes e 15 workshops focados no universo digital, o encontro vai reunir especialistas das áreas de tecnologia, inovação, marketing, criatividade e negócios. O evento é produzido pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre - AJE-POA.

A edição 2023 receberá no palco nomes como do apresentador Danilo Gentilli; o professor, escritor e fundador da Gaia Creative 5era, Gil Giardelli, e Rick Fernandes, especialista em Marketing e head na agência Carambola, entre outros nomes.

