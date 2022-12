Cadastra adquire agência de marketing digital do Reino Unido e acelera expansão na Europa

A Cadastra, empresa global de soluções de marketing, tecnologia, estratégia de negócios, data e analytics, concretizou a segunda aquisição no ano com a compra da Digital Ethos, agência de marketing digital do Reino Unido. Com sede em Leicester e empregando 50 profissionais, a Digital Ethos é uma agência de marketing digital full service que já atendeu clientes em 15 países.

Com esta aquisição e da empresa M3 e-commerce anunciada em outubro, a Cadastra, fundada em Porto Alegre, mais que triplica sua operação internacional, formando uma estrutura com quase 700 colaboradores, sete escritórios e atuação em mais de 20 países.

“O crescimento inorgânico é parte fundamental de nossa tese de crescimento para os próximos cinco anos. A aquisição da Digital Ethos escala nosso faturamento em moeda forte, nos dá uma base mais sólida na Europa e potencializa capabilities importantes na área de marketing digital. Entendemos também que há uma grande oportunidade de cross sell e up sell com as operações da Cadastra em Londres e no Brasil”, afirma Gustavo Bacchin, CEO da Cadastra EMEA.

Fundada em 2016 por Luke Tobin, a Digital Ethos tem uma atuação reconhecida na Inglaterra, já tendo realizado duas aquisições de pequeno porte e sendo certificada como uma empresa B Corp. Nos últimos cinco anos, o faturamento da agência cresceu exponencialmente. Combinando marketing, dados e tecnologia, com uma cultura focada nas melhores práticas de gestão e performance de pessoas, a agência já trabalhou para grandes marcas britânicas como NHS, Flutterwave, JD Group, Co-op e Scrivens. Em termos de serviços, são oferecidos SEO, mídia paga, social media, Digital PR, relações públicas e produção de conteúdo. Destaque também para a área de desenvolvimento para web, que trabalha com tecnologias como Shopify e Wordpress.

“Como CEO, estou extremamente animado para continuar a impulsionar o negócio e trabalhar em uma empresa unificada e global. Nossa parceria reúne o melhor de nossas culturas e experiências para dimensionar estratégias de marketing digital. Estou ansioso para esta próxima fase de crescimento”, afirma Luke Tobin, CEO e Fundador da Digital Ethos.

Nos próximos 12 meses, as empresas formatarão um plano de integração, incluindo o rebranding da Digital Ethos para Cadastra EMEA e o compartilhamento de equipes e recursos em Londres e no Brasil.

A Cadastra é líder em search engine marketing no Brasil e possui cinco divisões de negócios: Business Strategy (consultoria e estratégia de negócios), Performance & Growth (mídia e plataformas martech), Engaging Experiences (CRM, tecnologia e SEO), Data & Analytics e Content & Creativity. Possui atualmente dois escritórios no Brasil - São Paulo e Porto Alegre – e um no exterior.