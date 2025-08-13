Fusões e aquisições em internet e TI tem retração de quase 6%

O setor de empresas de internet e tecnologia da informação apresentou, no primeiro semestre deste ano, um decréscimo de 5,60% em fusões e aquisições. A indústria apontou 320 operações de janeiro a junho, enquanto no mesmo período do ano passado, foram concretizadas 339 operações. Os dados são da pesquisa semestral da KPMG.

Das 320 operações concretizadas no setor no período, 209 foram domésticas, ou seja, realizadas entre brasileiras e 82 envolveram empresas não brasileiras adquirindo companhia estabelecida no país. Também ocorreram negociações de brasileira adquirindo de estrangeiros outra estabelecida no exterior, empresas estrangeiras comprando, de estrangeiros, empresa estabelecida no Brasil e mais 2 transações envolvendo estrangeiras adquirindo, de brasileiros, empresa estabelecida no exterior.

As empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano. Esse número representa uma queda de quase cerca de 5% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram concretizados 776 negócios.

O estudo apontou ainda que houve um aumento na quantidade de transações em que investidores estrangeiros compram empresas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, foram 199 operações contra 178, no intervalo equivalente de 2024, um acréscimo de quase 12%.

O mesmo movimento aconteceu nas operações em que organizações brasileiras adquiriram outra estabelecida no exterior, passando de 47, nos primeiros meses do ano passado, para 58 este ano (23%).