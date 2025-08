Agibank capta R$ 4 bilhões e fortalece estratégia de funding

O Agibank, banco digital que opera por meio de uma plataforma híbrida anunciou a conclusão de mais uma emissão estratégica no mercado de dívida corporativa. A colocação de R$ 4 bilhões em debêntures tem como objetivo de otimizar sua estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar a expansão da carteira de crédito em condições eficientes.

O Agibank tem mais de 5 milhões de clientes ativos e mais de 1 mil Smart Hubs próprios no Brasil.

A operação foi realizada em 37 séries, com vencimento final em 74 meses, e remuneração de CDI + 1,00% ao ano, e pagamento de juros e principal ao final de cada série. E foi distribuída a mercado por meio de oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, ambas destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

As debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo banco, de acordo com critérios de elegibilidade previamente definidos.



Os recursos serão integralmente direcionados à expansão da carteira de crédito, alongamento do perfil de passivos e aprofundamento da diversificação das fontes de captação da companhia.



“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros”, afirma o CFO e diretor de Relações com Investidores do Agibank, Marcello Dubeux.



A emissão ocorre em um momento em que o banco reporta desempenho operacional do 1T25: R$ 350,5 milhões de lucro líquido no 1T25, com ROAE de 45,2%, crescimento anual de 52,4% na carteira de crédito (atingindo R$ 27 bilhões) e inadimplência acima de 90 dias em 2,9%, com índice de cobertura de 226%.



Em abril, a Moody’s Local elevou o rating da instituição de A+.br para AA-.br, destacando a sólida rentabilidade apresentada pelo banco em um momento de expansão e manutenção da qualidade dos ativos.