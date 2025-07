iFood anuncia compra de 20% da CRMBonus

O iFood anunciou a aquisição de uma participação minoritária de 20% na martech brasileira CRMBonus.

O capital aportado será utilizado pela CRMBonus para acelerar o desenvolvimento de tecnologia e investimento em Inteligência Artificial, assim como para recomprar alguns dos investidores de maneira proporcional.

A operação e a nova parceria a ser firmada entre iFood e CRMBonus ainda dependem de aprovação dos órgãos reguladores.

Embora o valuation da transação atual não tenha sido divulgado, a rodada representa um novo upround em relação ao investimento realizado pela Bond Capital em maio de 2024, quando a CRMBonus foi avaliada em R$ 2,2 bilhões.

A estratégia de investimento é um segundo passo dado após uma parceria comercial firmada entre as duas empresas, que vem trazendo resultados tanto aos restaurantes parceiros quanto aos usuários do iFood e iFood Benefícios.

A parceria consiste na emissão de Vale Bonus para assinantes do Clube iFood e novas ferramentas de aquisição, fidelização e monetização de clientes para restaurantes, impulsionadas por soluções da CRMBonus.

“Estamos falando de duas empresas brasileiras de tecnologia que ajudaram a redefinir seus setores. Já vimos uma demonstração disso com o início da parceria e o potencial de combinar essas duas marcas para transformar a vida de consumidores e comerciantes é imenso. Estamos falando de tecnologia brasileira feita por brasileiros para brasileiros”, destacou o CEO do iFood, Diego Barreto.

Atualmente, a força estratégica da martech está diretamente conectada ao varejo, um mercado-chave para o iFood, que vem expandindo sua proposta de valor com um portfólio cada vez mais completo de produtos e soluções.

O CEO e fundador da CRMBonus, Alexandre Zolko, afirma que a parceria com iFood é futuro e presente.

“Hoje, já possibilitamos que restaurantes parceiros do iFood reforcem sua estratégia de fidelização por meio da oferta de créditos em marcas parceiras da CRMBonus, além de atrair novos clientes para seus estabelecimentos por meio da nossa plataforma. Com o investimento, tem muita coisa grande por vir; estou animado com o que criaremos juntos”, comemora.

Está nos planos conjuntos das empresas turbinar o sistema de CRM já oferecido pelo iFood Pago. Com a expertise da CRMBonus, a meta é que a ferramenta se torne mais inteligente na sugestão de estratégias de cashback para que os restaurantes possam atrair e fidelizar mais clientes.

Outra iniciativa vislumbrada para os parceiros iFood é o acesso a um canal de vendas adicional: o aplicativo Vale Bonus, da CRMBonus, que direcionará sua base de usuários para consumir nos estabelecimentos parceiros do iFood, tanto no mundo físico quanto no digital.