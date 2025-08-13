Banritech Fly recebe inscrições até o dia 17 de agosto

rograma de aceleração do hub de inovação do Banrisul, o Banritech, está com inscrições abertas até o dia 17 de agosto por meio do site A terceira edição do p, o Banritech, está compor meio do

Voltada a impulsionar startups em estágio de operação, tração ou escala, com soluções prontas para alçar voo e impactar o mercado em maior escala, a iniciativa conta com o apoio do Tecnopuc - Parque Científico e Tecnológico da PUCRS.

A participação não envolve custos nem qualquer tipo de contraprestação financeira por parte das startups.

Entre os requisitos para se candidatar, a empresa precisa ter propostas inovadoras em fase de operação, tração ou escala, com validação interna e/ou de mercado e atender a um ou mais dos seis desafios estratégicos mapeados junto a mais de 15 áreas do Banrisul.

As temáticas incluem Inteligência de Mercado, Agregador Financeiro PJ, Programa de Fidelidade e Garantia Tokenizada, Gestão de Imóveis e Performance Interna – todas conectadas às metas de eficiência, expansão, governança e experiência do cliente.

Cada startup pode se inscrever em até dois eixos temáticos.

“Nosso propósito é aproximar startups que tragam soluções para os nossos desafios mais prioritários, abrimos espaço para novos negócios, novos modelos e para um relacionamento cada vez mais digital e eficaz para os nossos clientes”, afirma o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

As três melhores colocadas receberão subsídios, conforme a classificação, para participar de eventos de inovação de relevância nacional e internacional, como o Web Summit, no Brasil, e o SXSW, nos EUA.