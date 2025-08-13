Caldeira lança nova edição do Ebulição com foco em IA

O Instituto Caldeira está com inscrições abertas até o dia 22 de agosto para a nova edição do Ebulição, programa de mentorias voltado a startups em estágio de tração.

O início da jornada está previsto para 10 de setembro.

Com foco exclusivo em inteligência artificial, a segunda edição de 2025 foi rebatizada como Ebulição IA, e vai contar com mentorias de especialistas de empresas como Dell Technologies, Nvidia e Oracle.

O programa é correalizado com o Sebrae RS, que fornece um incentivo de 50% nos custos para as startups do estado – mas empresas de todo o Brasil podem se inscrever.

O Ebulição é voltado a startups já operacionais, com produto validado, e que já demonstrem tração no mercado inserido.

O objetivo da edição é desenvolver startups na adoção de soluções de IA que possam trazer ganhos de eficiência, redução de custos e diferencial competitivo de mercado.

A estrutura do programa inclui mais de 40 horas de conteúdo técnico e aplicado, dividido em quatro trilhas. São elas a de cultura de dados e fundamentos para a aplicação de IA; ganho de eficiência e redução de custos; Inteligência artificial no core do produto e cultura organizacional e time.

A programação termina em 17 de dezembro, com um Demoday em que as startups apresentam os resultados alcançados.

Durante o programa, as startups também são membros do Instituto Caldeira, com acesso a duas posições de trabalho no hub e à programação de eventos e conteúdos oferecidos pelo ecossistema.