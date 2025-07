Três startups gaúchas captam aportes com apoio do Invest Match

Três startups do ecossistema gaúcho receberam investimentos após participarem do Invest Match, programa realizado pelo Instituto Caldeira em parceria com Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

As investidas GovTools, Captur e Grana.ai foram selecionadas por Domo.VC, Ventiur, WOW e SC Angels, que enxergaram nas soluções alto potencial de escalabilidade e equipes preparadas para o crescimento.

O Invest Match tem como objetivo fomentar o acesso a capital para startups fora do eixo Rio-São Paulo, oferecendo capacitação e conexão com investidores.

O programa fornece suporte completo para a preparação do Data Room - conjunto de documentos que embasam a tomada de decisão dos fundos - além de workshops, mentorias e uma rodada de matchmaking com investidores qualificados.

Para participar, é ideal que as startups estejam operacionais e em crescimento, tenham CNPJ no estado do Rio Grande do Sul, contem com clientes ativos e faturamento recorrente, e estejam em busca de investimento para acelerar seu crescimento.

A iniciativa conta com o apoio de instituições como Sebrae RS, South Summit, Numerik, Reginp e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do RS.

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, comenta que a parceria é um mecanismo importante para fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul.

"Somos referência para o restante do país em termos de talentos e projetos inovadores, mas precisamos também trabalhar para que as empresas se consolidem aqui. E isso requer aporte de recurso", destaca.

O superintendente de Venture Capital e Inovação do Badesul Desenvolvimento, Elias Graziottin Rigon, comenta que, historicamente, o mercado de venture capital sempre se concentrou nos grandes centros do Sudeste.

“O Invest Match é uma das formas de descentralizar esses recursos e atrair capital para o ecossistema gaúcho", destaca, afirmando que o processo trouxe startups com alto potencial de escalabilidade, times sólidos e diferenciais competitivos, ajudando-as a se comunicar com os investidores.

Para a coordenadora de Inovação do Instituto Caldeira, Mariana Bertiz, a iniciativa reforça o compromisso do hub com o fortalecimento do ecossistema local. "É uma oportunidade para que empreendedores se conectem aos principais fundos do país e ganhem musculatura para escalar suas operações."