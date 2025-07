Tecnologia de startups impulsiona operação da Loja Tela, do Sebrae RS

A Loja Tela, iniciativa do Sebrae Rio Grande do Sul localizada no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, aposta na integração entre tecnologia, experiência do consumidor e dados em tempo real para oferecer às micro e pequenas empresas um ambiente de teste e aprimoramento no varejo.

O espaço funciona como um laboratório prático para que empreendedores apoiados pelo Sebrae possam experimentar inovações com impacto direto nas vendas, na gestão e na tomada de decisões.

Entre as tecnologias utilizadas na operação estão o mapa de calor da startup Altervision e o sistema de gestão integrada desenvolvido pela Mark, também startup gaúcha. Ambas são parceiras do Sebrae RS e oferecem ferramentas que ajudam a estruturar uma jornada de compra mais eficiente e uma gestão mais estratégica da loja.

“A ideia da Loja Tela é colocar à disposição dos pequenos negócios ferramentas que, muitas vezes, eles só teriam acesso em um momento mais avançado da jornada. Aqui, eles vivenciam na prática como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa do varejo”, afirma Daniela Santos Machado, analista de articulação de projetos do Sebrae RS.



Ela conta que o mapa de calor já trouxe resultados concretos para a operação. A ferramenta identifica os pontos de maior circulação e permanência dos consumidores e permite ajustes no layout, no posicionamento de produtos e nas sinalizações, sempre com foco no aumento da conversão.

“O foco está na maior dor do varejista: vender. E o posicionamento correto dos produtos, nos locais de maior atenção do consumidor, aumenta a conversão e a eficiência do espaço”, comenta.

Já o sistema de gestão da Mark permite a integração completa entre os canais físico e digital.

A loja opera com controle unificado de estoque, caixa, e-commerce e totens de autoatendimento. As informações são sincronizadas automaticamente, reduzindo erros, evitando rupturas e proporcionando uma operação mais ágil. Isto é: quando um produto é vendido, o sistema já atualiza em todos os canais, o que evita frustrações e garante uma experiência mais consistente para o consumidor.