Atriz Ilana Kaplan conquista internet com 'bom tom' da personagem Keila Mellmann

"Olá, Keilers... eu sou Keila Mellmann e essa é mais uma dica de decoração e etiqueta no mundo virtual". Opa, essa não era a joalheira Lea Guerschwin que subia no palco para divulgar o recém-criado site da sua loja e aproveitava para desabafar com a plateia os seus perrengues familiares? Ou seria a modelo Evelise, que recorria à caridade pelo direito de fazer uma escova progressiva? Ou então a psicóloga Sonia Lichtman, que criou um consultório dentro de uma van para rodar por São Paulo em bizarras sessões móveis de terapia? Ou quem sabe a aspirante à socialite Silvéria, moradora de Paraisópolis, que desmaiou de calor para ostentar um casaco de peles em pleno verão brasileiro?

A identidade secreta dessas e de tantas outras mulheres engraçadíssimas é a mesma: são todas a atriz gaúcha Ilana Kaplan, 56 anos, que zerou a internet no final de março com a personagem que dá dicas de decoração de lives e traz verdades sobre os comportamentos em tempos de pandemia.

Ao cravar sobre o que "é de bom tom" no mundo virtual, Ilana usou o talento consolidado em 35 anos de carreira no teatro, cinema e televisão para dar voz a quem segue preocupado com os riscos da Covid-19, mesmo quando boa parte da sociedade parece ter deixado a prevenção de lado. "Me vesti, acendi a ring light e resolvi fazer um deboche. Era pra ser uma piada para os meus 6.540 seguidores no Instagram", comenta Ilana, ainda surpresa com a repercussão da personagem criada sem pretensões e que revelou a atriz para um público que até então não a conhecia - muitos internautas se diziam surpresos ao descobrirem que Keila Mellmann era, na verdade, uma criação ficcional.

Compartilhado por gente como Astrid Fontenelle no programa Saia Justa, no canal pago GNT, e pelo apresentador Zeca Camargo em suas redes sociais, o bordão de Keila Mellmann ganhou o País. "Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom", dispara a decoradora de lives a quem a questiona. Os pouco mais de 6,5 mil seguidores de Ilana no Instagram passaram a crescer em escalas de milhares. Ao fechar esta reportagem, já eram mais de 219 mil - e contando. O primeiro vídeo, postado no dia 30 de março, acumula mais de 1 milhão de visualizações somente no perfil da atriz.

Keilers, os fãs da personagem, pipocam nas redes sociais fazendo referência à falta de noção na internet. "A Keila foi uma sacada genial da Ilana, por que materializou de forma debochada o ranço com muita gente que ostenta vida normal nas redes durante o absoluto caos que vivemos em função da pandemia. Adoraria ver essa personagem representando as marcas que se preocupam com a preservação das vidas", comenta o publicitário Miltinho Talaveira, que lançou uma campanha local em favor das medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 e para cobrar a vacinação em massa no País. Fã do trabalho de Ilana Kaplan desde os tempos em que ela ainda fazia teatro em Porto Alegre, Talaveira se aproximou da atriz e passou a ter contato virtual mais frequente com ela em função da personagem e da campanha.

Ao responder perguntas fictícias de internautas, Keila Mellmann dá a real de forma irônica e muito engraçada. Perguntada sobre a pertinência de postar um passeio de jatinho a Noronha ou uma viagem à Disney pós-vacina nos Estados Unidos, Keila não cansa de lembrar a situação da pandemia no País, com centenas de milhares de mortos e escassez de vacinas - e o quanto exibir normalidade ou luxo em meio à situação do Brasil é incoerente. Construir a personagem foi uma mistura de experiências vividas ao longo da interminável quarentena. Ao participar de uma live em favor dos baristas de São Paulo no começo da crise, Ilana criou a personagem Sheila, que se apresentava em um cenário decorado com objetos relativos ao universo do café. Depois, com o tempo, começou a observar os cenários dos comentaristas dos noticiários. "A casa da Mônica Waldvogel era linda, mas a do Jorge Pontual eu sempre tinha vontade de faxinar e organizar", relembra. Por fim, ao passar os olhos pelo Instagram, a incomodavam cada vez mais as postagens de viagens, passeios, compras, festas, gente sempre feliz, tudo acontecendo como se não houvesse pandemia. "Chamei a minha irmã, Ana, e escrevemos a primeira esquete. Era pra ser uma brincadeira, mas acho que isso estava preso nas pessoas. Muita gente se incomodava, como eu, por isso viralizou. Foi uma catarse", afirma.

Sem a intenção de julgar e condenar comportamentos e avessa à cultura do cancelamento, a atriz afirma que quer apenas se posicionar fazendo o que mais gosta: comédia. Ela não sabe até quando dará vida à Keila Mellmann e não acredita que a personagem poderá sobreviver no pós-pandemia. O que deseja mesmo é tomar suas duas doses de vacina. Mas não só isso. "O que mais quero é ter 80% da população vacinada para poder voltar aos palcos. Nada será melhor do que isso", garante.