Pianista Alberto do Canto fez do cotidiano de Porto Alegre uma constante inspiração

"Rua da Praia, que não tem praia, que não tem rio. Onde as sereias andam de saia e não de maiô. Rua da Praia, do jornaleiro, do camelô, do estudante que a aula da tarde gazeou. Rua da Praia, da garotinha que quer casar, do malandrinho que passa a dia jogando bilhar. Se as pedras do teu leito algum dia pudessem falar, quantas cenas de dor e alegria haveriam de contar... Rua da Praia, de alegres tardes domingueiras, quando as calçadas se enfeitam de gauchinhas faceiras. Rua da Praia, da sede do Grêmio e Internacional, que se embandeiram e soltam foguetes no jogo Grenal".

Muita gente cantarolou em Porto Alegre esse samba-canção, Rua da Praia, composto no início da década de 1950 pelo autor que mais dedicou letra e música à cidade: Alberto do Canto (1923-2004). De uma lista superior a 200 peças com sua assinatura, muitas das quais hoje esquecidas ou mesmo perdidas, dezenas tiveram a capital gaúcha como tema. Férias em Porto Alegre. Festa dos Navegantes. Paulo Coelho. No Tempo de Otávio Dutra. Praça da Harmonia. Adeus, Porto Alegre. Rio Guaíba. Cidade Baixa. Praça 15. Usinas de São João. Parque da Redenção. Miniaturas de Porto Alegre. Voluntários da Pátria. Alto da Bronze. Praça da Matriz. Cidade-Sorriso.

Na origem, a infância com os cinco irmãos mais novos no bairro Glória, em um lar repleto de sonoridades. A mãe tocava piano. O pai, violino. Sem contar diversos músicos entre tios e primos. "Pequeno ainda, o menino sonhava ao ouvir nos serões familiares as melodias que saíam da vitrola de casa", destacou a Revista do Globo em maio de 1961. O estalo ocorrera em 1935, quando o terreno do atual Parque da Redenção sediou a antológica Exposição do Centenário Farroupilha, cujos "cartazes" incluíam um espaço com música ao vivo, executada por alguns dos melhores nomes do ramo.

Enquanto a gurizada se divertia no parquinho e outros atrativos, para Alberto a verdadeira roda-gigante eram as performances do rechonchudo pianista Paulo Coelho (1910-1941), um dos ícones da Porto Alegre daquele tempo. "Foi ele quem me inspirou a começar", contou na mesma reportagem. O primeiro passo foi pegar carona nas aulas de piano das irmãs mais velhas, compensando o dedilhado de habilidades medianas com um talento precoce para composição e harmonia. Um pé no popular, outro no erudito.

Primeiro foram valsas românticas no estilo dos cantores cariocas Sílvio Caldas e Carlos Galhardo, tão em voga na época na segunda metade da década de 1930. Depois, o interesse por cenários urbanos nos quais já transitava com maior frequência, desde a troca do Colégio Anchieta (onde integrava a banda marcial) pelo Júlio de Castilhos. Essa verve de exaltação a "cartões postais" foi inaugurada por volta dos 15 anos, com um samba-canção alusivo à Redenção, e logo abraçaria também fatos e personagens da cidade, além de bem-humoradas paródias em forma de hino escolar e que divertiam colegas como o futuro prefeito e governador Leonel Brizola.

O passo seguinte foi a matrícula em curso de piano no Instituto de Belas Artes, experiência interrompida dois anos depois pelo ingresso na Faculdade de Direito de Porto Alegre (então ainda não anexada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Durante o curso, fez parte o Centro Acadêmico e foi contemporâneo de futuras personalidades gaúchas como o jornalista Flávio Alcaraz Gomes (1927-2011) e o senador Paulo Brossard (1924-2015), além ter entre seus incentivadores musicais Lupicínio Rodrigues (1914-1974), então funcionário do prédio na avenida João Pessoa. O anel de "doutor", porém, não desviaria Alberto da música.