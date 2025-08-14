Inauguração da fábrica GWM

O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin participam às 16h desta sexta-feira (15) da inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis (SP), que está gerando mil novos postos de trabalho no Brasil até o final deste ano. A GWM estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que já engloba a abertura da nova fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões. A empresa é a primeira habilitada no Programa de Mobilidade Verde (MOVER), do Governo Federal, para produção de modelos híbridos plug-in (PHEV) no Brasil. Há meta de produção com 60% de conteúdo nacional até 2026.

O Festival de Gastronomia

De cada terra, um sabor. De cada sabor, uma história. Está chegando mais uma edição do Festival de Gastronomia de Gramado, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e promovido pela Gramadotur. O evento, que chega à sua 17ª edição, será realizado de 9 a 19 de outubro, no Lago Joaquina Rita Bier, celebrando a riqueza e a diversidade da culinária gaúcha.

Morango do Amor BAH BBQ

Além das carnes, o Festival BAH BBQ deste sábado, no Wine Garden Miolo, reserva uma doçura cobiçada aos participantes. Em parceria com a Festa Nacional do Moranguinho, o evento contará com uma estação especial do Morango do Amor. A novidade reforça o caráter plural do festival em torno do fogo. A estação será operada pela equipe da Festa de Bom Princípio, cidade símbolo da produção de morangos no estado.

Ônibus Marcopolo para África

A Marcopolo lança para o mercado africano o novo ônibus rodoviário Audace 1050. Ele incorpora as inovações e tecnologias desenvolvidas pela fabricante e adotadas nos mais recentes lançamentos globais para maior eficiência, segurança e conforto, proporcionando aos operadores uma nova opção de veículo sofisticado e, ao mesmo tempo, seguro, confortável, econômico e eficiente. O Audace 1050 é um modelo versátil e que, devido ao alto grau de personalização, pode ser usado em várias aplicações, como transporte intermunicipal, turismo e serviços de traslado.

A Piccadilly na Geronto Fair

Em sua primeira participação na Geronto Fair, a Piccadilly, uma das maiores marcas de calçados femininos do país, marca presença em um dos principais eventos voltados ao mercado prateado, que reúne novidades, palestras e soluções dedicadas ao público com mais de 50 anos. A feira, que acontece de 3 a 5 de setembro de 2025, no Centro de Eventos Serra Park, em Gramado (RS), é um ponto de encontro para marcas que desejam dialogar com um consumidor mais maduro, ativo e cada vez mais exigente.

Melhor vinho branco do país

O rótulo Inanna Alvarinho safra 2023 conquistou o título de melhor vinho branco do Brasil vinificado pelo método natural na Grande Prova do Vinho Nacional 2025. O prêmio, recebido com orgulho pela vinícola Vinhos da Rua do Urtigão, localizada em Taquara, reconhece a dedicação da família do médico cardiologista Rubem Kunz à produção de vinhos de excelência e identidade própria.

Internacionalização feminina nos negócios

Em evento realizado nesta sexta-feira (15), mulheres de diferentes áreas de atuação discutirão estratégias e oportunidades no cenário internacional. O encontro, para público seleto, busca ampliar o acesso a informações estratégicas sobre internacionalização de negócios. Segundo a idealizadora, Lanzi Camargo Dolabela, CEO da Via Premium Global Finance, esse movimento é cada vez mais protagonizado pelo público feminino, com crescente número de mulheres assumindo decisões estratégicas.