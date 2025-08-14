Camerata Jovem Casa da Música se apresenta na Capitólio esta sexta

Neste sábado (16), às 11h, acontece a sexta apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2025, com a Camerata Jovem Casa da Música, uma orquestra de cordas formada pelos alunos mais avançados do projeto Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS).

Neste concerto, a Camerata Jovem Casa da Música apresenta obras de Henry Purcell (1659-1695), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Aleksandr Konstantinovitch Glazunov (1865-1936), Gustav Holst (1874-1934) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959). A AACAMUS é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é oferecer aulas de música gratuitas para alunos das escolas públicas de Porto Alegre, com idade entre 6 e 16 anos, bem como trabalhar a formação de novas plateias na música clássica. A apresentação tem entrada franca e acontece na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085).