Nova Speed Twin 900 une estilo clássico e engenharia moderna

A marca britânica Triumph lança no mercado brasileiro o modelo 2025 da motocicleta, com visual renovado, melhorias mecânicas e um pacote tecnológico aperfeiçoado, com preço público a partir de R$ 61.190,00.

O design mudou com a adoção de um novo tanque de combustível esculpido, detalhes de acabamento refinados, rodas fundidas com raios usinados e farol de LED, ressaltando a identidade retrô com toques contemporâneos.

Um assento mais espesso e confortável, agora com 780 mm de altura, beneficia a ergonomia. A parte traseira do chassi foi reprojetada para garantir mais espaço para as pernas e um encaixe mais natural do piloto.

O motor de 900 cm³ permanece como um dos pontos altos da Triumph Speed Twin 900. Rende 80 Nm de torque máximo e um pico de potência de 65 cv a 7.500 rpm. Junto com o câmbio de cinco marchas, proporciona uma pilotagem suave, com aceleração progressiva e força em baixas rotações.

O nível tecnológico da moto foi elevado com a introdução freios ABS otimizados para curvas, controle de tração, dois modos de pilotagem (estrada e chuva), acelerador eletrônico e um novo painel digital multifuncional.