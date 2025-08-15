Sábado, às 11h, abertura da primeira exposição individual de Paulo Amaral. A mostra The Lincoln Park e Outros Lugares acontece no Espaço Cultural HPM (Largo João Amorim de Albuquerque nº 72) e tem entrada franca.
Sábado, a partir das 12h, festa literária BPE Cultura - Edição Especial Dia do Patrimônio na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Exposições, shows e bancas, com entrada franca.
No domingo, Artur Wais apresenta o show MPB Se Acostumar no A Palo Seco (Tv.dos Venezianos, 25). A partir de R$ 10,00 no Sympla.
Bate-papo psicanalítico sobre a exposição Entrelinhas na Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647). Encontro com Ana Zavadil e psicanalistas Luciano Mattuella e Gabriel Teitelbaum. Sábado, 10h, gratuito.
Neste domingo, às 15h, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe o casal de youtubers Rafa e Luiz para um show dedicado às crianças. R$ 95,00 via Sympla.
Banda de death/hardcore Diokane faz lançamento do single e minidoc Cheiro de Enchente no Caos Bar (João Alfredo, 701). Também tocam os grupos Pull the Trigger e Tropical Mess. Domingo, 17h, a partir de R$ 35,00 no Sympla.
Na sexta-feira, das 13h às 14h30min, e no sábado, das 14h às 17h, a CCMQ (Andradas, 736) promove A Sala do Bispo, encontro dividido em dois momentos, que dialoga com a exposição Manto. A entrada é franca.
No sábado, às 11h, Concertos Capitólio com a Camerata Jovem Casa da Música na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085). Entrada gratuita.
No sábado, às 16h, nova edição do projeto Obras Comentadas, em homenagem a João Donato. Presenças de Tulipa Ruiz, Itamar Assiere e Ivone Belém. Acesso gratuito pelo canal do músico Felipe Antunes no YouTube.
Também no sábado, o projeto Sambas de Protesto promove um seminário sobre a memória do suingue samba rock no Estado. Evento online, com inscrições via página do instagram @sambasprotesto.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe o Especial Grant Green & Wes Montgomery, na sexta-feira, 21h, a R$ 40,00. Já no sábado, show especial Elis & Tom, às 21h, com ingressos a R$ 80,00.
Sessão dupla do espetáculo A História do Soldado, que une teatro, dança e música de concerto. Regência de Wagner Polistchuk e direção cênica de Zé Adão Barbosa. Sábado e domingo, 17h, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). A partir de R$ 10,00 no Sympla.