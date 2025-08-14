Os três mosqueteiros da Capital

Quando veio o regime militar, em 1964, toda a esquerda brasileira entrou em pânico, incluindo os brizolistas. Todos temiam a prisão iminente e alguns fugiram, outros se esconderam e, os mais corajosos, enfrentaram o leão cara a cara.
Um deles, um jornalista que foi unha e carne com Leonel Brizola em toda a sua trajetória política, esperou a cana verde-oliva ou o Dops em casa, o que viesse primeiro. Passaram-se os dias e nada.
Ficou sabendo de outros que tinham sido presos, a espera era angustiante, e resolveu se apresentar. Despediu-se da família e lá se foi para o prédio da rua Siqueira Campos. O agente de plantão mal ergueu os olhos quando viu aquele sujeito trêmulo.
- Sim?
- Vim me apresentar.
E deu seu nome.
O tira pegou uma longa lista e correu os dedos por ela.
- Não estás nela.
- Como, não estou? Eu sou linha de frente do Brizola, tenho que estar. Quem sabe olha pelo meu nome do meio?
O cara olhou de novo, já ligeiramente aborrecido.
- Não consta. Sai do prédio que estás me atrapalhando.
- Como não estou? Eu tenho que estar! O que vou dizer em casa?
Parece que foi detido para averiguações meses mais tarde, mas a prisão gloriosa neca a pau.
Já com um líder ferroviário de São Leopoldo a história foi diferente, o cara amarelou quando os milicos perguntaram a ele qual sua ligação com o subversivo Leonel de Moura Brizola. Negou de pés e mãos juntas, ele era até "a favor da revolução, credo em cruz, longe de mim ser comuna!".
Então, um tenente tirou uma grande fotografia 18 x 24 em que ele aparecia ao lado de Brizola falando ao microfone em um comício e a mostrou.
- Tá, esse daí sou eu, mas quem é o outro?
- Brincadeira tem hora, ó meu! Vais me dizer que não sabes quem é o comuna? É o Bri-zo-la, seu safado subversivo".
- Então esse que é o famoso Brizola? Vige! Se fosse uma cobra tinha me picado!!!
De outra feita um grupo que partiu para a luta armada nos anos 1960 encomendou meia dúzia de fuzis FAL, também usados pelo exército brasileiro, gentileza dos Montoneros do Uruguai. O destino era uma célula em Pelotas, para posterior distribuição, então, deveriam avisar o comando em Porto Alegre por telegrama. Para evitar que a mensagem despertasse suspeitos, "fuzis" deveriam ser substituídos por "porcos". Uma semana depois, a célula pelotense avisou a de Porto Alegre. Telegrama era caro, e tinha que ser econômico nas palavras. VG era vírgula e PT significava ponto. Seguiu-se a mensagem:
"Porcos chegaram VG mas todos sem munição PT saudações."
Aos poucos, o presidente Lula (PT) vai fazendo sua cama para disputar a eleição de 2026, com substancial ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump. Aumentou sua popularidade pelo tarifaço, dá dinheiro aos setores atingidos por ele e faz o que sabe fazer melhor: fala. Entrementes, a oposição também faz o que sabe fazer melhor: dorme.
Apesar de estar longe dos holofotes há bastante tempo, o ex-juiz e senador Sergio Moro (União PR) ponteia a disputa a governador do Paraná nas eleições do ano que vem, segundo a Paraná Pesquisas. E folgado. Está com 41,3%. Com a força do pai, Requião Filho (PDT) aparece com 25,3%.
No embalo da tendência nacional do "morango do amor", a Bom Princípio Alimentos registra um expressivo crescimento nas vendas de seus produtos a base de morango. A repercussão desse movimento se reflete diretamente nos resultados da companhia, que viu as vendas dispararem. Imagina se criassem a "melancia do amor".
Impressiona o movimento a cada final de semana no único posto de combustíveis da Freeway, sentido Litoral-Capital. Há promessas de novas operações na rodovia, o que seria um gesto humanitário. Ao contrário dos homens, as mulheres sofrem no deslocamento pela escassez de opções para utilizar banheiros.
Um avião russo pousou no Brasil sem aprovação do Congresso, como reza a lei. É tratado como mistério. Mistério nenhum. O avião veio trazer o ouro de Moscou.