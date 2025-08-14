Os três mosqueteiros da Capital

Três personagens que ultrapassam fronteiras, três experiências que somam 277 anos, três pessoas com atividades distintas e um lugar para prosear com amigos no cafezinho dos sábados no Z Café da rua Padre Chagas. Eduardo Macedo Linhares, da GAP Genética; Vitório Gheno (c), na pintura; e o advogado criminalista Rubens Ardenghi, que foi deputado estadual em décadas passadas. Todos têm histórias para contar que dariam não apenas um livro, mas uma biblioteca inteira.

O caso dos porcos armados

Quando veio o regime militar, em 1964, toda a esquerda brasileira entrou em pânico, incluindo os brizolistas. Todos temiam a prisão iminente e alguns fugiram, outros se esconderam e, os mais corajosos, enfrentaram o leão cara a cara.

Um deles, um jornalista que foi unha e carne com Leonel Brizola em toda a sua trajetória política, esperou a cana verde-oliva ou o Dops em casa, o que viesse primeiro. Passaram-se os dias e nada.

Ficou sabendo de outros que tinham sido presos, a espera era angustiante, e resolveu se apresentar. Despediu-se da família e lá se foi para o prédio da rua Siqueira Campos. O agente de plantão mal ergueu os olhos quando viu aquele sujeito trêmulo.

- Sim?

- Vim me apresentar.

E deu seu nome.

O tira pegou uma longa lista e correu os dedos por ela.

- Não estás nela.

- Como, não estou? Eu sou linha de frente do Brizola, tenho que estar. Quem sabe olha pelo meu nome do meio?

O cara olhou de novo, já ligeiramente aborrecido.

- Não consta. Sai do prédio que estás me atrapalhando.

- Como não estou? Eu tenho que estar! O que vou dizer em casa?

Parece que foi detido para averiguações meses mais tarde, mas a prisão gloriosa neca a pau.

Já com um líder ferroviário de São Leopoldo a história foi diferente, o cara amarelou quando os milicos perguntaram a ele qual sua ligação com o subversivo Leonel de Moura Brizola. Negou de pés e mãos juntas, ele era até "a favor da revolução, credo em cruz, longe de mim ser comuna!".

Então, um tenente tirou uma grande fotografia 18 x 24 em que ele aparecia ao lado de Brizola falando ao microfone em um comício e a mostrou.

- Tá, esse daí sou eu, mas quem é o outro?

- Brincadeira tem hora, ó meu! Vais me dizer que não sabes quem é o comuna? É o Bri-zo-la, seu safado subversivo".

- Então esse que é o famoso Brizola? Vige! Se fosse uma cobra tinha me picado!!!

De outra feita um grupo que partiu para a luta armada nos anos 1960 encomendou meia dúzia de fuzis FAL, também usados pelo exército brasileiro, gentileza dos Montoneros do Uruguai. O destino era uma célula em Pelotas, para posterior distribuição, então, deveriam avisar o comando em Porto Alegre por telegrama. Para evitar que a mensagem despertasse suspeitos, "fuzis" deveriam ser substituídos por "porcos". Uma semana depois, a célula pelotense avisou a de Porto Alegre. Telegrama era caro, e tinha que ser econômico nas palavras. VG era vírgula e PT significava ponto. Seguiu-se a mensagem:

"Porcos chegaram VG mas todos sem munição PT saudações."