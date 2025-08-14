Um museu empolgante

A nova sede do Museu de Arte Contemporânea (Macrs), instalada em um galpão industrial no bairro Floresta, foi reconfigurado pelo autor do projeto, Tarso Carneiro, entregue esta semana à comunidade cultural. Na segunda-feira (dia 11), a instalação imersiva Nuno Ramos: Três Casas, que apresenta réplicas de casas em piscinas de lama, que tanto podem estar emergindo como submergindo, nas palavras do curador André Severo, teve visita guiada com o autor da obra. A diretora do Macrs, Adriana Boff detalhou o trabalho feito sob encomenda para a abertura do novo museu, projeto iniciado em 2024, sob o efeito da enchente que atingiu o local. A nova diretoria da AAMACRS que passa a ter Jaqueline Beltrame como presidente, também ocorreu esta semana, durante a abertura oficial, na quinta-feira (dia14). Em tempo: a obra de Nuno Ramos foi inspirada no poema A morte das casas, de Carlos Drummond de Andrade. Nuno Ramos na abertura da sede do Macrs BRENO BAUER/JC

Com o tema Reimaginando o Amanhã, a 37ª edição do Festuris - Feira Internacional de Turismo de Gramado, o grande palco de conteúdos e negócios do setor, teve seu lançamento nesta semana, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Apresentado por Marta Rossi, CEO do Festuris e idealizadora do evento, e Eduardo Zorzanello, a feira de oportunidades e negócios do turismo acontecerá entre 6 e 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado, reunindo conexões estratégicas e múltiplos encontros em torno do assunto. Entre as novidades adiantadas, as presenças de Daiane dos Santos, Luiz Felipe Pondé e Luiz Candreva que estarão no Meeting Festuris; e o Projeto Hortênsias, que teve a presença de Beatriz Gehlen, abordando o resgate da identidade turística de Gramado, com a imagem das hortênsias, que, segundo ela, "foi onde tudo começou".

O Preview da Temporada Artística do segundo semestre do Multipalco Eva Sopher, foi apresentado na terça-feira passada, na Sala do Circo, quando Gabriela Munhoz, diretora artística da Fundação Theatro São Pedro, explicitou os detalhes de uma agenda diversa que contempla mais de 120 espetáculos, abrangendo uma pluralidade de manifestações artísticas, como teatro, ópera, dança, música, circo, concertos didáticos, stand up comedy, musicais, exposições, enfim, um amplo painel de expressões culturais. Entre os destaques, a presença do Grupo Galpão, de Minas Gerais, com Cabaré Coragem, neste fim de semana, entre os dias 15 e 17 e (Um) Ensaio sobre a Cegueira, de 22 a 24/8, ambos no Teatro Simões Lopes Neto. Tem ainda Índio Behn, Grupo Tholl, Alemão Ronaldo, Rubel, Luiz Marenco, Ana Beatriz Nogueira e muita gente mais. Gabriela Munhoz, Beatriz Araújo e Alice Urbim EVANDRO OLIVEIRA/JC

