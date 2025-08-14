Antes da decisão, Inter deve poupar jogadores em prévia contra o Flamengo

Antes de decidir o futuro na Libertadores da América, o Inter enfrenta o Flamengo em casa neste domingo (17), às 18h30min, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, precisando reverter o resultado, o Colorado perdeu por 1 a 0 no Maracanã, o técnico Roger Machado deve poupar os principais jogadores no confronto deste final de semana.
Apesar de ser um jogo importante para as pretensões do Colorado no Brasileirão, a partida deste domingo deve ficar em segundo plano. Na quarta-feira (13), os comandados de Roger fizeram uma boa apresentação no Rio de Janeiro e saíram com uma derrota simples. Ainda com o foco na competição intercontinental, o Alvirrubro deve resguardar as surpresas para o confronto decisivo no meio da semana. “Vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo. Mas tendo jogo decisivo da Libertadores, é hora de trabalhar forte e descansar os caras”, afirmou Roger.
O clima no Beira-Rio é bem melhor do que era na semana passada. A pressão sobre Roger chegou ao ponto mais alto, desde a sua chegada, quando o clube foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. O jogo contra o Bragantino na última rodada já havia reacendido a esperança do torcedor, que foi renovada durante a semana.
O time que entra em campo ainda é um mistério, mas o esperado é que jogadores mais experientes, ou que venham de uma longa sequência de partidas, fiquem de fora. Neste cenário, Alan Patrick é ausência quase certa. Aos 34 anos, o destaque do Inter nas últimas temporadas vem de quatro jogos atuando 90 minutos. Além de participar da vitória do Bragantino, quando marcou de pênalti, também esteve em campo nos últimos três confrontos decisivos, dois contra o Fluminense e um contra o Flamengo.
O provável Inter tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Richard e Bruno Henrique; Vitinho e Tabata (Luis Otavio); Borré e Valencia. Para manter a arquibancada cheia, a direção preparou uma promoção para o duelo. Sócios que adquirirem ingresso poderão levar um acompanhante de graça para o Beira-Rio.
