Antes da decisão, Inter deve poupar jogadores em prévia contra o Flamengo

Antes de decidir o futuro na Libertadores da América, o Inter enfrenta o Flamengo em casa neste domingo (17), às 18h30min, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, precisando reverter o resultado, o Colorado perdeu por 1 a 0 no Maracanã, o técnico Roger Machado deve poupar os principais jogadores no confronto deste final de semana.

Apesar de ser um jogo importante para as pretensões do Colorado no Brasileirão, a partida deste domingo deve ficar em segundo plano. Na quarta-feira (13), os comandados de Roger fizeram uma boa apresentação no Rio de Janeiro e saíram com uma derrota simples. Ainda com o foco na competição intercontinental, o Alvirrubro deve resguardar as surpresas para o confronto decisivo no meio da semana. “Vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo. Mas tendo jogo decisivo da Libertadores, é hora de trabalhar forte e descansar os caras”, afirmou Roger.



