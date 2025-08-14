Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasAutomotor
Automotor
Vinicius Ferlauto

Vinicius Ferlauto

Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 19:20

Fiat reestiliza a Toro e aprimora funcionalidades da picape

Marca oferece seis meses de gratuidade dos serviços conectados, com wi-fi embarcado

Marca oferece seis meses de gratuidade dos serviços conectados, com wi-fi embarcado

FOTOS STELLANTIS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Vinicius Ferlauto
A linha 2026 do veículo recebeu um design marcado por traços retilíneos e geométricos, mas preservando sua identidade visual bem-sucedida. A gama do modelo tem seis versões - Endurance Turbo Flex, Freedom Turbo Flex, Volcano Turbo Flex, Ultra Turbo Flex, Volcano Diesel e Ranch Diesel -, com preços públicos indo de R$ 159.490,00 e R$ 228.490,00. As mudanças no estilo externo começam na dianteira, onde a luz de rodagem diurna ganhou novo formato, com pixels segmentados. A grade trapezoidal também é nova, adotando elementos geométricos, cortados por linhas verticais. Os faróis 100% LED seguem posicionados acima das novas saídas de ar nas extremidades do para-choque, que tornam o aspecto frontal mais largo e imponente. A sensação é reforçada pela nova placa de proteção, que também foi alargada. Na traseira, novas lanternas totalmente de LED também possuem formato de pixels segmentados, exibindo uma aparência mais afilada. Repetindo a dianteira, as saídas de ar foram posicionadas nas extremidades para destacar a largura da carroceria, e fica sobre o novo para-choque, agora com perfil mais horizontalizado. No interior, as mudanças deixaram a Toro ainda mais sofisticada e funcional. O painel digital de sete polegadas ganhou novos grafismos em todas as versões. Um redesenho modernizou o conjunto de câmbio e freio de mão eletrônico, proporcionando mais conforto e praticidade ao motorista na operação.  A picape mantém duas opções de motorização: Turbo 270 Flex e 2.2 MultiJet Turbodiesel. O bicombustível entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as variantes Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. Já o propulsor turbodiesel, que acompanha as versões Ranch e Volcano, fornece 200 cv de potência e 450 Nm de torque. Maçaneta de abertura da caçamba passa a ter formato mais largo, facilitando o manuseio
A linha 2026 do veículo recebeu um design marcado por traços retilíneos e geométricos, mas preservando sua identidade visual bem-sucedida. A gama do modelo tem seis versões - Endurance Turbo Flex, Freedom Turbo Flex, Volcano Turbo Flex, Ultra Turbo Flex, Volcano Diesel e Ranch Diesel -, com preços públicos indo de R$ 159.490,00 e R$ 228.490,00.
As mudanças no estilo externo começam na dianteira, onde a luz de rodagem diurna ganhou novo formato, com pixels segmentados. A grade trapezoidal também é nova, adotando elementos geométricos, cortados por linhas verticais.
Os faróis 100% LED seguem posicionados acima das novas saídas de ar nas extremidades do para-choque, que tornam o aspecto frontal mais largo e imponente. A sensação é reforçada pela nova placa de proteção, que também foi alargada.
Na traseira, novas lanternas totalmente de LED também possuem formato de pixels segmentados, exibindo uma aparência mais afilada. Repetindo a dianteira, as saídas de ar foram posicionadas nas extremidades para destacar a largura da carroceria, e fica sobre o novo para-choque, agora com perfil mais horizontalizado.
No interior, as mudanças deixaram a Toro ainda mais sofisticada e funcional. O painel digital de sete polegadas ganhou novos grafismos em todas as versões. Um redesenho modernizou o conjunto de câmbio e freio de mão eletrônico, proporcionando mais conforto e praticidade ao motorista na operação. 
A picape mantém duas opções de motorização: Turbo 270 Flex e 2.2 MultiJet Turbodiesel. O bicombustível entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as variantes Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. Já o propulsor turbodiesel, que acompanha as versões Ranch e Volcano, fornece 200 cv de potência e 450 Nm de torque.
{'nm_midia_inter_thumb1':'https://www.jornaldocomercio.com/_midias/jpg/2025/08/13/206x137/1_fiat_toro_freedom_my26_50-11358511.jpg', 'id_midia_tipo':'2', 'id_tetag_galer':'', 'id_midia':'689cdf84e3ef7', 'cd_midia':11358511, 'ds_midia_link': 'https://www.jornaldocomercio.com/_midias/jpg/2025/08/13/fiat_toro_freedom_my26_50-11358511.jpg', 'ds_midia': ' ', 'ds_midia_credi': 'STELLANTIS/DIVULGAÇÃO/JC', 'ds_midia_titlo': ' ', 'cd_tetag': '58', 'cd_midia_w': '1376', 'cd_midia_h': '803', 'align': 'Left'}Maçaneta de abertura da caçamba passa a ter formato mais largo, facilitando o manuseio

Notícias relacionadas