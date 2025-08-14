Fiat reestiliza a Toro e aprimora funcionalidades da picape

A linha 2026 do veículo recebeu um design marcado por traços retilíneos e geométricos, mas preservando sua identidade visual bem-sucedida. A gama do modelo tem seis versões - Endurance Turbo Flex, Freedom Turbo Flex, Volcano Turbo Flex, Ultra Turbo Flex, Volcano Diesel e Ranch Diesel -, com preços públicos indo de R$ 159.490,00 e R$ 228.490,00.

As mudanças no estilo externo começam na dianteira, onde a luz de rodagem diurna ganhou novo formato, com pixels segmentados. A grade trapezoidal também é nova, adotando elementos geométricos, cortados por linhas verticais.

Os faróis 100% LED seguem posicionados acima das novas saídas de ar nas extremidades do para-choque, que tornam o aspecto frontal mais largo e imponente. A sensação é reforçada pela nova placa de proteção, que também foi alargada.

Na traseira, novas lanternas totalmente de LED também possuem formato de pixels segmentados, exibindo uma aparência mais afilada. Repetindo a dianteira, as saídas de ar foram posicionadas nas extremidades para destacar a largura da carroceria, e fica sobre o novo para-choque, agora com perfil mais horizontalizado.

No interior, as mudanças deixaram a Toro ainda mais sofisticada e funcional. O painel digital de sete polegadas ganhou novos grafismos em todas as versões. Um redesenho modernizou o conjunto de câmbio e freio de mão eletrônico, proporcionando mais conforto e praticidade ao motorista na operação.

A picape mantém duas opções de motorização: Turbo 270 Flex e 2.2 MultiJet Turbodiesel. O bicombustível entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, equipando as variantes Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. Já o propulsor turbodiesel, que acompanha as versões Ranch e Volcano, fornece 200 cv de potência e 450 Nm de torque.