Incentivo à literatura

Como membro da Academia Rio-Grandense de Letras e pesquisadora do CNPq da área de Letras, venho saudar a coluna Livros no Caderno Viver, de Jaime Cimenti, espaço de divulgação de obras literárias do Estado. Parabenizo o jornalista e o Jornal do Comércio por manter, durante mais de 30 anos, uma página de divulgação da cultura e dos autores sul-rio-grandenses. Trabalho da mais alta importância na medida em que o Jornal do Comércio é lido em todos os rincões do Estado, levando assim a divulgação das obras recém-lançadas para leitores e amantes da literatura, que de outra forma não receberiam informações sobre lançamentos recentes. (Zilá Bernd)