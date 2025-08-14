Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 19:45

Incentivo à literatura

Como membro da Academia Rio-Grandense de Letras e pesquisadora do CNPq da área de Letras, venho saudar a coluna Livros no Caderno Viver, de Jaime Cimenti, espaço de divulgação de obras literárias do Estado. Parabenizo o jornalista e o Jornal do Comércio por manter, durante mais de 30 anos, uma página de divulgação da cultura e dos autores sul-rio-grandenses. Trabalho da mais alta importância na medida em que o Jornal do Comércio é lido em todos os rincões do Estado, levando assim a divulgação das obras recém-lançadas para leitores e amantes da literatura, que de outra forma não receberiam informações sobre lançamentos recentes. (Zilá Bernd)
Plano Diretor
As divergências sobre o Plano Diretor de Porto Alegre repercutem na Câmara de Vereadores (JC, 11/8/2025). Muitas pessoas não foram à audiência realizada no sábado porque o evento havia sido suspenso na noite anterior, e na mesma noite, horas depois, foi novamente liberado. Quem não se cadastrou até as 11h e ficou sabendo depois não entrou, mesmo tendo muito lugar sobrando dentro do Auditório Araújo Vianna. (Elaine Rodrigues)
Passarela
A reconstrução da passarela de pedestres da Estação Rodoviária de Porto Alegre não tem data definida para o início das obras (JC, 1/8/2025). Deveria ser construída uma passarela envidraçada, com bares e iluminação. Seria um ponto turístico para ver o pôr do sol e apreciar o Guaíba. (Valdecir Alves)
Inflação
Porto Alegre tem a segunda maior inflação do País, com alta de 0,41% (JC, 13/8/2025). Cada pessoa pode controlar a inflação em sua casa apagando as lâmpadas dos cômodos que não são usados, diminuindo o tempo de banho e o uso da torneira elétrica, etc. As pessoas não pesquisam os preços, não reclamam dos valores, não trocam o local de compras, e os donos seguem fazendo reajustes. Temos um poder muito grande de barganha. (Patrick Wegner)
Bônus para servidores
O Senado aprovou programa de ‘bônus’ a servidores para acelerar análises de benefícios (JC, 12/8/2025). O que era obrigação, virou barganha. Quem paga essa “agilidade” é o povo. (Léo Josi)
Sistema financeiro
O Pix cresceu 52% em 2024 em relação a 2023 e continua como meio de pagamento mais utilizado, segundo a Febraban (JC, 15/07/2025). Não é só o número que impressiona, é a velocidade da transformação. Em pouco tempo, o Pix virou protagonista e botou a maquininha de cartão para refletir. (Danilo Soares)
 

