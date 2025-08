Projeto da passarela da Rodoviária está em fase final de elaboração

A reconstrução da passarela de pedestres da Estação Rodoviária de Porto Alegre segue em fase de anteprojeto, ainda sem cronograma fechado para o início das obras. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, técnicos da prefeitura estão finalizando uma proposta preliminar que deverá ser apresentada nos próximos dias. A licitação será lançada em seguida, com expectativa de contratação até o fim do ano.

A nova estrutura substituirá a antiga passarela que ligava a rodoviária à Rua da Conceição, demolida em maio de 2024 para liberar a passagem de veículos altos pelo corredor humanitário no auge da enchente. Com o novo desenho viário da região, a reconstrução no mesmo modelo se tornou inviável. A proposta atual prevê uma passarela cerca de 2,5 metros mais alta e adaptada às normas de acessibilidade, o que exigirá também a demolição dos acessos ainda existentes, hoje utilizados como abrigo por pessoas em situação de rua.

"Em breve vamos anunciar como será essa passarela. A partir disso, faremos o orçamento e licitaremos a obra. Estamos trabalhando com prioridade nisso aqui na Secretaria de Obras. Não temos como cravar uma data, mas acontecerá o quanto antes" afirma o secretário.

O anteprojeto, ainda em desenvolvimento, pretende conciliar quatro eixos: funcionalidade, acessibilidade, estética e memória. A proposta é que a nova passarela também dialogue com o entorno e represente simbolicamente o período de reconstrução após a enchente.

"Estamos avaliando sugestões e fazendo os primeiros dimensionamentos para poder avançar com a contratação. A ideia é que seja algo representativo para a cidade. Queremos algo icônico, bonito, que não seja apenas uma passarela", diz Flores.

Até que a travessia elevada seja retomada, a prefeitura afirma estar realizando melhorias no passeio público para ampliar a segurança dos pedestres. As obras no corredor humanitário também seguem em andamento, com intervenções na pista e instalação de colchão reno para reforço estrutural.

As próximas etapas até o erguimento da nova passarela incluem a finalização do anteprojeto, seguida da definição do orçamento da obra com base em critérios técnicos de engenharia e arquitetura. Depois disso, será necessário garantir os recursos financeiros — que, segundo a prefeitura, devem vir de financiamentos já disponíveis. Com esses elementos concluídos, será lançada a licitação para contratação da empresa responsável pela execução da obra. A expectativa é de que esse processo seja concluído até o final de 2025, mas ainda não há datas definidas.