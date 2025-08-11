Divergências sobre Plano Diretor de Porto Alegre repercutem no Legislativo

Próximo destino do Plano Diretor, a Câmara dos Vereadores segue repercutindo a, momento em que a comunidade pôde discutir o documento. O Plano Diretor deve, quando a Comissão Especial do Plano Diretor, instalada na última quarta-feira (06), começará a analisar o projeto.Na avaliação do líder da base na Câmara, vereador Idenir Cecchim (MDB),. “Foi a maior audiência pública de toda a história de Porto Alegre, isso mostra que o Plano Diretor é do interesse geral da cidade”, pontuou.No fim da audiência,Sobre as falas críticas de comunidades e movimentos sociais, Cecchim afirmou que tudo ocorreu dentro do esperado. “Que bom que tem mais de um ponto de vista”.

Segundo o parlamentar, a base está tranquila com o projeto, ainda que existam opiniões diferentes acerca de certos temas. Em reunião realizada na última sexta-feira (08), os parlamentares governistas conversaram sobre o projeto com o prefeito Sebastião Melo (MDB), momento em que surgiram diversas ressalvas ligadas ao texto.Um dos pontos levantados pelos vereadores governistas é a, que será responsável por, dentre outras atribuições, estabelecer diretrizes da política urbana e coordenar a implementação dos planos urbanísticos. De acordo com o previsto no Plano Diretor, a pasta será o órgão central à frente do Sistema de Controle, Planejamento e Financiamento Urbano, estrutura que coordena e articula todas as políticas urbanas municipais.Ao contrário da liderança da base, a oposição enxergou a audiência comoPara o vereador Giovani Culau (PCdoB), a baixa participação e o tímido engajamento da população têm sido uma característica no debate do documento. “A gente vive um processo de revisão marcado por instabilidade jurídica, e isso não é culpa de quem contesta, isso é culpa da prefeitura que tem atropelado o processo de revisão do Plano e não garante direitos que deveriam estar sendo assegurados”, analisou.Na última quarta, Culau coordenou umAssim, o bloco ficou sem nenhuma das sete sub-relatorias, que analisarão o projeto de acordo com seus eixos temáticos. A oposição está articulando com a base para alterar o que foi definido na última semana, permitindo que os parlamentares do bloco PT-PCdoB-PSOL sejam incluídos como relatores e revisores. A prioridade para a oposição éAs mudanças nas relatorias devem ser acertadas nos próximos dias.