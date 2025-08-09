Falas da sociedade provocam embates na audiência do Plano Diretor de Porto Alegre

Os dois minutos de fala que cada um dos 136 inscritos para falar na audiência pública do Plano Diretor de Porto Alegre na tarde deste sábado, dia 9 de agosto, não estão sendo aproveitados por todos. Em muitas manifestações, vaias e a contagem regressiva do tempo abafaram o som da fala.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Melo abre audiência do Plano Diretor de Porto Alegre sob aplausos e vaias

Militantes de movimentos sociais já conhecidos e vereadores de oposição ao governo Sebastião Melo (MDB) foram os principais alvos. Do outro lado, integrantes de movimentos sociais e grupos contrários às propostas da prefeitura gritavam “retira”, em alusão a não levar os projetos de lei ao Legislativo.

O evento segue até a conclusão da fala de todas as pessoas inscritas. A cada 20 manifestações, os representantes da prefeitura responsáveis pela elaboração dos projetos de lei do Plano Diretor Urbano Sustentável e da Lei de Uso e Ocupação do Solo respondem aos questionamentos. O próximo é o envio dos projetos para a Câmara Municipal.

Dos 3.131 inscritos previamente para participar da audiência, 1.512 se credenciaram na manhã deste sábado. Mais pessoas estiveram presentes, como autoridades e seus assessores, mas nem todos foram contabilizados. À tarde, menos da metade da capacidade do auditório está ocupada.

O atual Plano Diretor de Porto Alegre é de 1999, revisado em 2010. O processo atual, em andamento desde 2019, vinha sendo tratado como revisão, mas foi apresentado em julho como um “Novo Plano Diretor”.