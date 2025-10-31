Secretarias de Educação prestarão esclarecimentos na Câmara de Porto Alegre

O secretário de Educação de Porto Alegre e a subsecretária de Educação do Rio Grande do Sul prestarão esclarecimentos na Câmara da Capital sobre a reformulação das redes de educação. Os depoimentos foram solicitados por vereadores governistas após protestos em diversas comunidades contra a medida e ocorrerão na próxima segunda-feira (3).

Conforme anúncio da prefeitura e do governo do Estado, a partir de 2026 não haverá turmas de 6º ano na rede municipal, assim como o 1º ano do Ensino Fundamental será encerrado em algumas escolas estaduais. Antes do convite formal para o comparecimento, os parlamentares da base se reuniram com Leonardo Pascoal, chefe da pasta municipal, e com o prefeito Sebastião Melo (MDB) para discutir a reorganização. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (30) e foi solicitado pelos vereadores. Mesmo que alguns parlamentares da base sejam críticos às alterações, a reunião com o secretário foi tranquila.

Na reunião, os representantes do Executivo afirmaram que a mudança não foi divulgada oficialmente, por isso a falta de informações acerca das alterações. De acordo com o vereador Marcos Felipi (Cidadania), havia um alinhamento entre o Paço Municipal e o Palácio Piratini sobre a temática quando, em uma reunião escolar, um coordenador comentou sobre a mudança, o que causou surpresa e preocupação nas famílias. "A informação vazou", explicou o parlamentar.

Sobre a reformulação, Pascoal frisou que as mudanças não foram um pedido da Capital, mas sim um acordo entre os dois entes, ao contrário do que o Estado vem divulgando. Segundo o vereador Rafael Fleck (MDB), o convite a representantes dos dois Executivos é uma oportunidade de esclarecer esse impasse. De acordo com vereador, o secretário ainda não adiantou qual será a decisão final, mas que está disposto a explicar e ouvir às considerações dos parlamentares.

