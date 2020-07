Conheça o aplicativo do JC

Jornal do Comércio possui um aplicativo para que seus assinantes* tenham acesso ao Flip (edições para folhear on-line) de forma mais dinâmica e eficiente. O App está disponível para Android iOS possui um aplicativo para que seus assinantes* tenham acesso ao Flip (edições para folhear on-line) de forma mais dinâmica e eficiente. O App está disponível para

No aplicativo, o leitor pode conferir a edição completa do dia e as anteriores, com todos os cadernos semanais e especiais.

Em breve, o App também dará acesso as notícias em modo texto, exatamente como você vê no site.

Para baixar, é só clicar no link abaixo que corresponde ao modelo do seu celular:

- iPhone (iOS): Clique aqui para baixar para baixar

- Outro smartphone (Android): Clique aqui para baixar para baixar