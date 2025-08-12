Porto Alegre tem a segunda maior inflação do País, com alta de 0,41%

A Grande Porto Alegre teve a segunda maior inflação do País em julho, com elevação de 0,41% . O indicador, que foi impulsionado pelo setor de Habitação, supera a média nacional e indica uma aceleração em relação ao mês de junho, quando ficou em 0,05%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Neste mês de julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,26%. Esse resultado representa uma elevação de 0,02 ponto percentual em comparação a junho, quando a taxa de variação estava em 0,24%. Na capital gaúcha, que ficou atrás apenas de São Paulo (0,46%), o aumento entre os dois meses foi de 0,36 ponto percentual. Em último lugar no ranking deste mês, está a região de Campo Grande, com uma deflação de 0,19%.

Os resultados foram impulsionados, especialmente, pelo grupo de Habitação, que registrou elevação de 0,91% em território nacional. O aumento foi movido pela variação de 3,04% na energia elétrica residencial, subitem com o maior impacto individual no índice de julho (0,12 p.p.). Em Porto Alegre, a alta foi de 0,42% no setor. Já a variação da energia elétrica foi de 1,48%.

A alta refletiu no reajuste de 14,19% em uma das concessionárias porto-alegrenses (1,48%) desde 19 de junho. Vale destacar que o mês de julho foi de bandeira tarifária vermelha patamar 1 em todo o País, indicando um maior custo na geração de energia elétrica. Com isso, adicionou-se R$4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos.

No setor de Alimentação e Bebidas, a variação mensal foi de 0,22% em Porto Alegre. A média foi impulsionada pela alta de 6,92% nas hortaliças e verduras. Os tubérculos, raízes e legumes, por outro lado, apresentaram queda de -7,46%.

Em contrapartida, o grupo de Vestuário apresentou deflação de -0,49% na capital gaúcha. Houve queda nos setores de roupas masculinas (-0,88%), femininas (-0,42%) e infantis (-1,21%), assim como nos calçados e acessórios (-0,36%). Enquanto isso, joias e bijuterias tiveram alta de 1,69%.

Em 2025, o IPCA já acumula um aumento de 3,26%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,23%, abaixo dos 12 meses anteriores, nos quais chegou a 5,35%.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a variação acumulada no ano ficou em 3,79%. É a terceira maior do Brasil, ficando atrás apenas de Aracaju (3,74%) e Belo Horizonte (3,61%). Nos últimos 12 meses, o indicador chega aos 4,90% na capital gaúcha.