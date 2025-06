Número de usuários do Pix tem alta de 38% entre 2023 e 2024

O número de usuários frequentes do Pix subiu 38% entre 2023 e 2024, chegando a 65,4 milhões no ano passado, de acordo com a Pesquisa de Tecnologia Bancária realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pela Deloitte.

O número foi puxado pelos clientes pessoas físicas: 60,7 milhões eram usuários contumazes de Pix em 2024, um salto de 40% em relação a 2023. Entre pessoas jurídicas o crescimento foi de 20%, para 4,7 milhões no mesmo período. Os números se referem a clientes PF que fazem mais de 30 Pix ao mês, e PJ que fazem mais de 50.



A quantidade de transações de Pix capturadas pelas maquininhas de cartão aumentou 69% no ano passado, para 1,309 bilhão. Ao mesmo tempo, a captura de pagamentos com cartão de débito caiu 3%, para 15,631 bilhões.



"Há uma migração natural de pagamentos do cartão de débito para o Pix. O crédito vemos que ainda não é afetado", disse o diretor responsável pela pesquisa, Rodrigo Mulinari, em entrevista coletiva realizada durante o Febraban Tech, em São Paulo ontem.