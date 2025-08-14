A saúde psíquica e emocional da mulher

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou, na semana passada, o entendimento de abusividade dos planos de saúde, ao negarem cobertura para cirurgias plásticas reparadoras com colocação de prótese mamária em pacientes do gênero feminino, antes submetidas à cirurgia bariátrica. Porém, deve haver expressa indicação médica da necessidade terapêutica do procedimento. No caso julgado, a operadora Porto Seguro alegava que “a colocação da prótese teria só finalidade estética, que não está incluída na cobertura contratual”. O Tribunal de Justiça de São Paulo, embora reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura da mamoplastia, tinha afastado a obrigação de custeio das próteses. A 3ª Turma do STJ, sob relatoria da ministra Daniela Teixeira, porém reformou essa decisão e determinou o custeio integral do procedimento, incluindo as peças que substituem os órgãos humanos. Ponto importante do julgado superior: “O tratamento da obesidade mórbida não se encerra com a cirurgia bariátrica, devendo englobar a reestruturação física e o cuidado com a saúde psíquica e emocional da paciente, conforme o conceito ampliado de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde”. (Recurso especial n.º 2205641).

Sala vip 'Doutor Lalau'

A radiocorredor advocatícia brasiliense transmitiu, esta semana, três frases encadeadas e críticas à construção de dependências luxuosas no aeroporto da Capital Federal, para abrigar e pajear ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Foi assim: "Pagar sala VIP é pouco. Chamem o espaço de 'Sala Nicolau dos Santos Neto'. E para que o serviço seja completo, deem voos de jatinho para os ministros do TST". O evocado Nicolau (* 1928 2020) foi um magistrado brasileiro, antes advogado e auditor fiscal do trabalho. Ficou conhecido popularmente como Lalau, ou Nicolalau, após o desvio de recursos que seriam utilizados na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ele também foi procurador do Ministério Público do Trabalho e antigo juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, onde foi presidente de 1990 a 1992. O TST desde 2022 se autodenomina "o Tribunal da Justiça Social". Mas poderia intitular-se como "o tribunal do desenvolvimento" ou "o tribunal do pleno emprego". Em tempo: quem quiser rememorar a performance do Doutor Lalau, há 30 anos, pode procurar pelo nome Nicolau dos Santos Neto, no site da Wikipédia. Ela é uma enciclopédia online colaborativa, de acesso livre e gratuito. Permite aos usuários ler, editar e contribuir com informações sobre uma ampla variedade de tópicos.

E em terra firme

Além da anunciada sala vip, o TST também já gastou R$ 10,4 milhões para adquirir 30 carros de luxo da marca Lexus. Cada unidade custou R$ 346,5 mil. Os sedãs ficarão à disposição dos 27 ministros do tribunal para deslocamentos em Brasília. Há mais três veículos "reservas". Carro híbrido, o Lexus ES 300H mistura um motor 2.5 a combustão com um elétrico. A potência é de 211 cavalos. A Lexus é a divisão de veículos de luxo da montadora japonesa Toyota Motor Corporation. A marca é comercializada em 90 países e é a marca de carros premium mais vendida no Japão. É de lembrar que o artigo 20 da Lei de Licitações (nº 14.133/2021) dispõe que "os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo". Acredite quem quiser...

O fim de privilégios?

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) protocolou na terça-feira (12), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que ele batizou de "antiprivilégio". A PEC quer acabar com benefícios previstos em leis federais, estaduais e municipais e em resoluções que dão vantagens a funcionários do setor público. Seriam extintos penduricalhos, férias que durem mais de 30 dias em um ano, aposentadoria compulsória, aumento de remuneração com efeito retroativo, ou pensões que decorreram de expulsão, demissão ou sanção equivalente. O texto, que atingiria os Três Poderes da República, conta com a adesão de 176 parlamentares. Nenhum deles é do PT. O número mínimo para que esse tipo de proposição comece a tramitar na Câmara é de 171 apoios. Avante, então!

Compras, vendas e milhões

A empresa Florais Transportes, do lobista Andreson Gonçalves - que, segundo a Polícia Federal, foi usada para lavar milhões de reais de um esquema criminoso de compra de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - deve R$ 767 mil à União. São tributos previdenciários e multas trabalhistas. Os valores constam da Dívida Ativa da União. Ou seja, não cabem mais contestações da devedora. Sediada em Cuiabá (MT) a Florais Transportes tem Andreson Gonçalves como único dono. Ele ficou preso por oito meses e foi solto em agosto pelo ministro Cristiano Zanin, relator do caso no STF. A defesa alegou "problemas graves de saúde do investigado". Ele saiu usando tornozeleira eletrônica.

Robôs no enfrentamento do câncer de próstata

Mais um precedente para ajudar consumidores a enfrentar as mercenárias operadoras de planos de saúde. Eis: "É abusiva a negativa de providenciar procedimento, medicamento ou material necessário ao tratamento de câncer de próstata". Na sentença, o juiz Rinaldo Aparecido Barros, do Juizado Especial Cível de Goiânia (GO) condenou a Unimed Nacional - Cooperativa Central a reembolsar um segurado em R$ 60 mil. A operadora negou um pedido de cirurgia robótica para tratar um câncer de próstata. O médico do autor indicou "o método de operação com robô por ser menos invasivo e mais efetivo contra a doença". A recusa sustentou que "o procedimento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)" e se recusou a pagar pela cirurgia. O paciente custou todos os gastos e buscou o reembolso. O julgador referiu procedimentos do STJ que consideram abusivo esse tipo de negativa de tratamento. E também afastou a taxatividade do rol da ANS. Ele acatou os argumentos médicos de que "a cirurgia robótica seria mais eficaz e menos danosa ao paciente". (Processo nº 5398314-61.2025.8.09.0051).

A "olimpíada" dos camaradas

Juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho dos estados do Amapá, do Pará e da Bahia participarão, durante sete dias, da 22ª Olimpíada Nacional do Judiciário Federal sem ter descontado nenhum dia de falta. Diferentemente do que ocorreria com qualquer trabalhador brasileiro, os magistrados receberão como se estivessem trabalhando enquanto participarem de um torneio esportivo com atletismo, beach tennis, ciclismo, damas, dominó, futebol de mesa, futevôlei, natação, pesca, tênis de mesa, tiro ao alvo e xadrez. A integração e o lazer ocorrerão de 20 a 26 de setembro em Foz do Iguaçu (PR), um dos principais cartões-postais do Brasil. Tal "olimpíada" - segundo a entidade organizadora Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista (Anastra) - serve para celebrar o esporte e estimular a "união entre os servidores e magistrados do Judiciário federal". Como afirma a entidade em seu site, o torneio é "uma oportunidade única de vivenciar o espírito esportivo e a camaradagem". Tais camaradas recebem frequentemente acima do teto constitucional (R$ 46,3 mil), que é o salário de um ministro do STF.

