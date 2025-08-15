Coletividade é característica marcante da cultura chinesa

Entre as características que chamam a atenção dos brasileiros que vão para a China está o forte sentido de coletivismo que a população local possui. São facilmente percebidas algumas diferenças e semelhanças entre os dois países.

Uma das tradutoras que auxiliou a comitiva brasileira na China, Giovana Zeng, cita, por exemplo, que há algumas distinções quanto à etiqueta social. "Na China, geralmente as pessoas preferem somente apertar as mãos e o brasileiro se cumprimenta com abraços e beijos na bochecha, mesmo que seja um primeiro encontro", detalha.

Ela destaca que os chineses não têm o costume desse maior contato físico. Outro ponto ressaltado por Giovana é que, quando um chinês se dirige a uma pessoa com quem não tem uma relação íntima, ele se refere com os termos "senhor" ou "senhora" acrescido pelo sobrenome de quem está sendo mencionado. "Raramente chamamos o nome direto, porque parece desrespeito", comenta a intérprete.

No entanto, ela diz que os chineses entendem que, quando um brasileiro faz isso, não significa que esteja faltando com o respeito. "Eu acho que a raiz da diferença é que os chineses têm mais coletivismo", acrescenta.

Ela ressalta que os chineses preferem dar prioridade às demandas do grupo. Já os brasileiros têm um modo de vida mais individualista.

Por sua vez, entre as semelhanças, Giovana aponta que ambos os povos são muito hospitaleiros. Outro ponto citado por ela é que as duas nações valorizam as relações familiares. "Na China, há muitos festivais e uma coisa importante é reunir as famílias e no Brasil também", diz a tradutora.

Giovana cursou quatro anos da faculdade de português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Cantão. Ela comenta que na China há muitas universidades que oferecem o curso de português e, no caso dela, a tradutora também fez um ano de intercâmbio na Universidade de São Paulo (USP).