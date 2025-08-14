CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário

A CBF anunciou nesta quarta-feira(13) a tabela desmembrada das quartas de final da Copa do Brasil e a novidade será o retorno do Vasco a São Januário para mandar um clássico. A entidade recebeu documento liberando o estádio, que vai hospedar o confronto de ida com o Botafogo, dia 27, às 21h30min.

Inter sofre derrota simples para o Flamengo e volta vivo para de decisão em Porto Alegre

O Vasco já faz algum tempo que, mas o temor pela segurança vinha tirando os jogos do local - encarou o Flamengo em Brasília, por exemplo e não poderia usar sua casa contra os rivais no Brasileirão.Nesta quarta-feira, oe liberava o estádio cruzmaltino para sediar o jogo. A volta ocorre no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, no Engenhão, também às 21h30min., agendado para 19h30 do dia 27, na Arena MRV. A volta ocorre no dia 11, também às 19h30min, no Mineirão. O Corinthians vai até a Ligga Arena, em Curitiba, no dia 27, às 21h30min, para desafiar o Athletico-PR. A definição será na Neo Química Arena, dia 11 de setembro, no mesmo horário.O outro embate das quartas terá Bahia x Fluminense, com ida no dia 28, às 19h30min, na Arena Fonte Nova, e retorno no dia 10 (único da volta em uma quarta-feira), às 19h, no Maracanã, no Rio.. As semifinais serão nos dias 5 e 19 de outubro, dois domingos, com a disputa do título agendada para 2 e 9 de novembro, também no fim de semana.