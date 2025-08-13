Porto Alegre,

Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 23:39

Inter sofre derrota simples para o Flamengo e volta vivo para de decisão em Porto Alegre

Ricardo Duarte/Internacional/JC
Mateus Rocha
O Inter fez um jogo equilibrado contra o Flamengo no Maracanã na noite desta quarta-feira (13), mas saiu derrotado por 1 a 0 no confronto de ida pelas quartas de final da Libertadores da América. Com o revés, o Colorado volta vivo para Porto Alegre, precisando vencer os cariocas por dois ou mais gols para garantir a classificação direta, ou uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Os gaúchos, nunca venceram os cariocas em jogos válidos pela competição. Com este jogo, tem três derrotas e dois empates em cinco oportunidades.  Antes de decidirem a vaga, as duas equipes se encontram no Beira Rio no próximo domingo (17), às 18h30, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
LEIA TAMBÉM: PSG leva decisão para os pênaltis e conquista a Supercopa em cima do Tottenham

O jogo começou nervoso, as duas equipes pareciam sentir o clima de copa que tomava conta do Maracanã. Mesmo tendo muita vontade, erravam passe fáceis e não conseguiam agredir o adversário. O primeiro lance de perigo foi do Flamengo. Aos 12, Luis Araujo limpou Wesley e soltou o pé da entrada da área, mas Rochet apareceu bem e de mão trocada espalmou para fora da área. Após levar perigo, o Flamengo começou a se acertar.  Mas, mesmo chegando bem no campo de ataque, não conseguia vencer a defesa do Inter, que estava bem encaixada.
O time da casa foi encontrar um buraco nos defensores apenas na bola parada. Aos 27, Depois da cobrança de escanteio Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou forte no contrapé do goleiro colorado para abrir o placar. Mesmo atrás no placar, os gaúchos continuavam sem conseguir pressionar o Fla, mas também não corriam muitos riscos. O Flamengo ainda chegou mais duas vezes antes de acabar o primeiro, mas Plata chutou em cima da defesa Bruno Henrique pôs pra fora. Sem mais alterações no placar, o Inter desceu para o vestiário precisando reagir.

No segundo tempo, os comandados do técnico Roger Machado voltaram querendo o jogo. Com mais ímpeto, o Alvirrubro começou aparecer no campo do Flamengo, mas a presença ofensiva não resultou em chances claras. Nas duas finalizações que teve, colocou a bola para fora. O Flamengo, mais acuado, tentava sair nos contra ataques, mas pecava no último passe.
Na marca dos 25 minutos da etapa final, o Rubro-negro conseguiu equilibrar as ações, mas parecia satisfeito com o placar mínimo. A melhor oportunidade veio quando Luiz Araújo apareceu sozinho na pequena área. O atacante finalizou de primeira com a bola ainda no ar, mas pegou de rosca e Rochet salvou com os pés. Nós acréscimos, o Colorado conseguiu ainda teve duas chances, mas Vitinho parou no goleiro Rossi, e Bernabei na zaga.

Com a derrota pelo placar simples, o Inter volta pra casa precisando ganhar por dois ou mais gols para se classificar para as quartas de final da competição. A partida de volta será no Beira Rio, na próxima quarta (20), às 21h30min.

Flamengo (1) - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Everton Cebolinha) .

Inter (0) - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado), Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Richard) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Borré).

Arbitro - Dario Herrera

