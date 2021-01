Manhattan Connection estreia na TV Cultura com participação de FHC e Michel Temer

Lançando sua nova programação da nova faixa jornalística, a TV Cultura estreia nesta quarta-feira (20), às 22h, Manhattan Connection, programa independente mais antigo da TV a cabo no Brasil e que inicia uma nova fase na TV aberta. Apresentado por Lucas Mendes, Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira, a versão será mais longa, contendo três breaks, terá mais participação de Pedro, âncora que apresenta o programa diretamente de Nova Iorque, além de um novo quadro e identidade visual.

Na estreia da TV Cultura participam do programa os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, além do prefeito de Recife, João Campos, e da deputada Federal Tabata Amaral, de São Paulo. O jornalista Luis Fernando Silva Pinto também estará no ar comentando a posse de Joe Biden e o cenário político, diretamente de Washington.

O novo quadro, cuja vinheta simulará uma placa de esquina em Nova York, mostrará ruas onde moraram nova-iorquinos que fizeram contribuições relevantes positivas ou negativas. No programa de estreia, o local da vez é a Trump Tower. O programa também estará em breve em um novo estúdio e cenário: o hotel Fasano, na 5ª Avenida, com uma clássica paisagem e Nova Iorque.

"A estreia do Manhattan Connection inicia uma nova fase da emissora, da programação da TV aberta. E a TV Cultura, enquanto TV pública, é agente ativa da democracia. Trazemos em nossa história, em nossos corredores, redações e funcionários esse gene. Dessa forma, o Manhattan e a TV Cultura se encontraram nos espaços em comum. Nos conectamos por valores-chave: a liberdade de expressão e o respeito", diz José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta.