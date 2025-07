TV Cultura homenageia Preta Gil com reapresentação especial do Roda Viva

Nesta segunda-feira (21), a TV Cultura presta homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos. A partir das 23h45min, a emissora reapresenta a entrevista com a artista, exibida em março de 2024.

Em sua participação no Roda Viva, na Semana da Mulher, Preta falou sobre empoderamento feminino, a família Gil nos palcos, a luta enfrentada contra o câncer, sua percepção da morte e muitos outros assuntos.

Com apresentação de, o programa contou com uma bancada de entrevistadores formada por Atilio Bari - apresentador do programa Persona, da TV Cultura; Joana Dale - editora assistente da Revista Ela, do jornal O Globo; Luanda Vieira - jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas; Paola Deodoro - editora sênior da Marie Claire; e Preto Zezé - conselheiro da Cufa Brasil; além do cartunista Luciano Veronezi, que fez os desenhos durante a entrevista.O Roda Viva com Preta Gil será veiculado na, no site da emissora e no app Cultura Play, logo após a apresentação da edição inédita do programa, com o escritor Raphael Montes, que tem início às 22h.