Roda Viva entrevista Miguel Nicolelis, destaque mundial da neurociência, nesta segunda-feira

Nem inteligente, nem artificial: essa é uma das definições que o médico e neurocientista Miguel Nicolelis tem dado para a Inteligência Artificial. O brasileiro, que é tido como um dos principais nomes da neurociência do mundo, também acaba de lançar o primeiro livro de ficção, Nada mais será como antes, e já anunciou a adaptação da obra para o cinema. Para falar sobre esse e outros assuntos, Miguel Nicolelis estará no Roda Viva nesta segunda-feira (28).



A bancada de entrevistadores será formada por Denis Russo Burgierman – jornalista; Nina da Hora - diretora do Instituto da Hora e pesquisadora em IA; Pedro Teixeira - repórter da Folha de S.Paulo; Petria Chaves - jornalista da Rádio CBN; e Rafael Garcia - repórter de Ciência do jornal O Globo. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi, que fará os desenhos no decorrer da entrevista.



Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar, ao vivo, a partir das 22h, na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, X, TikTok e Facebook.