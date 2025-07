Roda Viva entrevista o escritor Raphael Montes na segunda-feira

Fenômeno na literatura brasileira atual e um dos destaques da Bienal do Livro Rio 2025, o escritor Raphael Montes estará no Roda Viva na próxima segunda-feira (21), a partir das 22h, na TV Cultura. O autor já escreveu diversos livros consagrados, como Jantar Secreto, O Vilarejo e Bom Dia, Verônica, sendo que este último virou produção audiovisual. Raphael também assina a novela Beleza fatal, um sucesso no streaming, além de A Menina Que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. No programa, o jovem escritor carioca, de 34 anos, fala sobre sua trajetória e novos projetos na literatura e TV/Streaming.A bancada de entrevistadores será formada por Daniel Salles – jornalista, Edu Carvalho (colunista da Agência Colabora), Fernanda Talarico (repórter do UOL), Paula Carvalho (apresentadora) e Walter Porto (editor e colunista de livros da Folha de S.Paulo). Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, X, TikTok e Facebook.