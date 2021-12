Claro cria espaço metaverso para ação de Natal

A Claro está disponibilizando mais de 500 NFTs sem custo e experiências virtuais no Espaço Claro Metaverso, um ambiente imersivo customizado com ambientes criados especialmente para a celebração natalina de Petrópolis (RJ), o Natal Imperial 2021. A operadora é a primeira a oferecer uma experiência em realidade virtual com metaverso no Brasil, que ficará disponível até o dia 9 de janeiro.

O metaverso é um espaço virtual compartilhado, convergindo a experiência física aprimorada com aparelhos tecnológicos e o mundo virtual da internet. Já uma NFT (sigla em inglês para non-fungible token) é um token não-fungível criptografado, que representa algo único no mundo virtual. Ou seja: um NFT passa a ser algo único e raro, como uma obra de arte no mundo real.

O espaço conceito inédito da Claro está no metaverso chamado Cryptovoxels e foi disponibilizado em parceria com a Dellarte e Metaverse Agency. Uma das atrações é a oferta de óculos VR de última geração para entrar no metaverso da Claro.

Ao acessar o Espaço Claro Metaverso, o cliente poderá entrar em um edifício futurista e customizado de dois andares, exposições de galerias virtuais, com vídeos institucionais da Claro e playlists especiais do Claro música.