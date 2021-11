PUCRS e Poatek oferecem bolsas para mulheres na Ciências da Computação

Para contribuir com a inserção de mulheres nas áreas relacionadas a tecnologia, a Pucrs e a empresa Poatek estão lançando a terceira edição do Programa Mulheres na Computação. A iniciativa oferece cinco bolsas integrais para o ingresso no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Escola Politécnica da Pucrs, além de bolsa-auxílio mensal de R$ 1,2 mil para cada aluna, durante os três primeiros semestres do curso.

site As interessadas em participar da seleção devem realizar a inscrição até o dia 11 de novembro, por meio dodo Purcs Carreiras. Para concorrer às bolsas é necessário possuir renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. As candidatas passarão por etapas de entrevistas e deverão realizar a prova do Vestibular 2022 da universidade, no dia 5 de dezembro.

“Por mais que a gente trabalhe e lute para mudar isso, ainda há poucas mulheres na computação e tecnologia da informação. Ações como essa são fundamentais para debatermos essa questão e ampliar a igualdade de gênero”, destaca a estudante Morgana Weber, que foi uma das aprovadas na primeira edição do Programa Mulheres na Computação e já está no quarto semestre da graduação.